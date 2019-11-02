Де я візьму 100 мільйонів гривень, – Дубневич незадоволений призначеною судом заставою

Народний депутат Ярослав Дубневич прокоментував рішення суду щодо запобіжного заходу у вигляді застави у 100 мільйонів гривень.

Дубневич заявив, що незадоволений рішенням суду, оскільки застава занадто велика. За його словами, це навіть більше ніж просили прокурори.

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Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО,

— сказав він.

Депутат також запевнив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

«Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) 2 листопада 2019 р.

За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав більшу заставу, ніж просили.

Водночас прокурор ще не знає, чи буде оскаржувати рішення. Розміром застави він задоволений.

Відзначимо, що Вищий антикорупційний суд України відмовив у клопотанні генпрокурора Рябошапки про арешт Дубневича. Натомість, суд призначив заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Внесення застави можливе на спецрахунок протягом дії ухвали суду – 5 днів. Також суд зобов'язав Дубневича здати паспорти та носити електронний браслет.

Напередодні Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Нардеп навіть встиг розповісти, що з собою візьме в ізолятор.

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича?

неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.

інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

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Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.