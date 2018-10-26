Где Россия торгует углем с оккупированного Донбасса: неожиданные данные

Российская Федерация продает украинский уголь с оккупированных территорий Донбасса Турции и, возможно, Польше.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин рассказал во время конференции в Украинском католическом университете во Львове.

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По словам, Россия смешивает украинский уголь с российским, чтобы его нельзя было идентифицировать.

"Затем уголь идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, у нас есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Яцеком Чапутовичем (министром иностранных дел Польши, – 24 канал) говорил", – отметил Климкин.

Пока Россия не прокомментировала заявление главы МИД Украины.