Де Росія торгує українським вугіллям з Донбасу: неочікувані дані

Російська Федерація продає українське вугілля з окупованих територій Донбасу Туреччині та, можливо, Польщі.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів під час конференції в Українському католицькому університеті у Львові.

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За словами, Росія змішує українське вугілля з російським, аби його не можна було ідентифікувати.

"Потім вугілля йде до Туреччини. Зараз теж йде розслідування, і до речі, у нас є обґрунтовані підозри, що саме таке вугілля йшло до Польщі. Я позавчора про це теж з паном Яцеком Чапутовичем (міністром закордонних справ Польщі, – 24 канал) говорив", – зазначив Клімкін.

Наразі Росія не прокоментувала заяву очільника МЗС України.