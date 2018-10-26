Де Росія торгує українським вугіллям з Донбасу: неочікувані дані
Російська Федерація продає українське вугілля з окупованих територій Донбасу Туреччині та, можливо, Польщі.
Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів під час конференції в Українському католицькому університеті у Львові.
Читайте також: "Небезпечна Білорусь": у Мінську гостро розкритикували заяву Клімкіна про загрози для українців
За словами, Росія змішує українське вугілля з російським, аби його не можна було ідентифікувати.
"Потім вугілля йде до Туреччини. Зараз теж йде розслідування, і до речі, у нас є обґрунтовані підозри, що саме таке вугілля йшло до Польщі. Я позавчора про це теж з паном Яцеком Чапутовичем (міністром закордонних справ Польщі, – 24 канал) говорив", – зазначив Клімкін.
Наразі Росія не прокоментувала заяву очільника МЗС України.