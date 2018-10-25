"Небезпечна Білорусь": у Мінську гостро розкритикували заяву Клімкіна про загрози для українців

У Мінську заяви глави МЗС України Павла Клімкіна про небезпеку перебування українців у Білорусі назвали "нісенітницею". У міністерстві закордонних справ Білорусі вважають, що українці мислять щодо країни "військовими категоріями".

Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише "Інтерфакс".

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"Складається враження, що наші українські колеги перебудувалися на мислення виключно військовими категоріями, зокрема і щодо свого найближчого сусіда – Республіки Білорусь", – наголосив він.

Слова голови українського МЗС Павла Клімкіна Глаз назвава "нісенітницею".

Немає сенсу коментувати цю, м'яко кажучи, нісенітницю. Давайте запитаємо у 160 тисяч українських біженців, які прибули до нашої країни, де їм безпечніше жити. Або у 1,5 млн українських громадян, які відвідали Білорусь,

– додав він

Зі свого боку, посол України у Білорусі Ігор Кизим назвав слова очільника МЗС України Клімкіна "м'яким дипломатичним висловлюванням" і закликав "не висмикувати" ці слова із загального контексту хороших українсько-білоруських відносин.

"Здається, він сказав, що потенційно небезпечно перебувати на території Білорусі. Це м'який дипломатичний вираз. Але водночас він сказав, що стосовно політичних, економічних, культурних відносин у нас все прекрасно. Тому тут не потрібно висмикувати з контексту", – сказав посол.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що громадянам України небезпечно перебувати не лише на території Росії, але й у Білорусі. Так Клімкін прокоментував затримання у Білорусі журналіста і блогера Павла Шаройка у жовтні 2017 року.



Українського журналіста, кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року. 12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який відбувався за зачиненими дверима. У лютому 2018-го стало відомо, що Шаройкові вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці – його засудили до 8 років позбавлення волі за статтею про шпигунство.