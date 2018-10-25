Порошенко з Лукашенком зустрінуться сам на сам: відомі теми розмови

У п’ятницю, 26 жовтня, президент Білорусі Олександр Лукашенко візьме участь у пленарному засіданні першого Форуму регіонів України та Білорусі, що відбудеться в Гомелі.

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

"Очікується, що захід також відвідає Президент України Петро Порошенко. До участі і виступів на основному майданчику Форуму глави держав проведуть зустріч у форматі "один на один", – мовиться у повідомленні.

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Головний акцент в ході переговорів буде зроблено на питаннях розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн через призму потенціалу прямих контактів на рівні регіонів,

– додали у прес-службі Лукашенка.

Там також сповістили, що за підсумками Форуму очікується підписання низки документів та укладення домовленостей, спрямованих на розширення співпраці в усіх напрямках білорусько-української взаємодії.

До слова, 22 вересня Олександр Лукашенко зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери держав, зокрема, говорили і про Україну.