Порошенко с Лукашенко встретятся один на один: известны темы разговора

В пятницу, 26 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Украины и Беларуси, который состоится в Гомеле.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Ожидается, что мероприятие также посетит Президент Украины Петр Порошенко. К участию и выступлениям на основной площадке Форума главы государств проведут встречу в формате "один на один", – говорится в сообщении.

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Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов,

– добавили в пресс-службе Лукашенко.

Там также сообщили, что по итогам Форума ожидается подписание ряда документов и заключения договоренностей, направленных на расширение сотрудничества во всех направлениях белорусско-украинского взаимодействия.

К слову, 22 сентября Александр Лукашенко встречался с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств, в частности, говорили и об Украине.