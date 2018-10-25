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      "Опасная Беларусь": в Минске остро раскритиковали заявление Климкина об угрозах для украинцев

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      В Минске назвали "чушью" заявление Климкина об опасности Беларуси
      В Минске назвали "чушью" заявление Климкина об опасности Беларуси / Фото из открытых источников

      В Минске заявления главы МИД Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев в Беларуси назвали "чушью". В министерстве иностранных дел Беларуси считают, что украинцы мыслят относительно страны "военными категориями".

      Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет "Интерфакс".

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      "Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего ближайшего соседа – Республики Беларусь", – подчеркнул он.

      Слова главы украинского МИД Павла Климкина Глаз назвава "чушью".

      Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, чушь. Давайте спросим у 160 тысяч украинских беженцев, прибывших в нашу страну, где им безопаснее жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, посетивших Беларусь,
      – добавил он

      Со своей стороны, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим назвал слова главы МИД Украины Климкина "мягким дипломатическим высказыванием" и призвал "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.

      "Кажется, он сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. Но в то же время он сказал, что в отношении политических, экономических, культурных отношений у нас все прекрасно. Поэтому здесь не нужно выдергивать из контекста", – сказал посол.

      Напомним, недавно министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что гражданам Украины опасно находиться не только на территории России, но и в Беларуси. Так Климкин прокомментировал задержание в Беларуси журналиста и блогера Павла Шаройко в октябре 2017 года.

      Украинского журналиста, корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройко КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017 года. 12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями. В феврале 2018-го стало известно, что Шаройко уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне – его приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о шпионаже.

      Теги: Новости политики МИД Украины Павел Климкин Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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