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      Где в Украине больше всего нарушителей карантина: статистика

      - Читати новину українською
      Де в Україні найбільше порушників карантину / Ілюстративне фото / Getty images

      От начала карантина в Украине правоохранители открыли 56 уголовных производств, связанных с нарушениями ограничительных мер. Кроме того, полиция составила более 6 тысяч админпротоколов. В каких регионах Украины больше всего нарушителей карантина – читайте в матриале.

      До суду вже направлені 5 840 адмінпротоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складені 357 адміністративних протоколів. Про це інформують у пресслужбі МВС України.

      До теми Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів

      Тільки упродовж минулої доби, 12 квітня, до поліції надійшло 1 113 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Складені 27 адміністративних протоколів. За порушення правил самоізоляції складені 15 адмінпротоколів,
      – звітують там.

      Окрім того, за минулу добу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного приховування головним лікарем Іршавської районної лікарні Закарпатської області інформації про захворювання на COVID-19 у пацієнтки. Хвора жінка згодом померла.

      Де найбільше порушників карантину в Україні:

      • Дніпропетровська область – 1 008;
      • Київ – 791;
      • Львівська область – 453;
      • Запорізька область – 398;
      • Одеська область – 303;
      • Харківська область – 301.

      Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні станом на 13 квітня підтверджені 3 102 випадки інфікування COVID-19. Внаслідок ускладнень, спричинених інфекцією, померли 93 людини. Одужали в Україні 97 пацієнтів, яким раніше поставили діагноз COVID-19.

      В Україні тим часом триває суворий карантин та обов’язковий масковий режим. Пік захворювання на коронавірус в Україні у Міністерстві охорони здоров’я передбачають 17 квітня.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Полиция Криминальные новости Штрафы Министерство внутренних дел Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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