Где в Украине больше всего нарушителей карантина: статистика
От начала карантина в Украине правоохранители открыли 56 уголовных производств, связанных с нарушениями ограничительных мер. Кроме того, полиция составила более 6 тысяч админпротоколов. В каких регионах Украины больше всего нарушителей карантина – читайте в матриале.
До суду вже направлені 5 840 адмінпротоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складені 357 адміністративних протоколів. Про це інформують у пресслужбі МВС України.
До теми Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Тільки упродовж минулої доби, 12 квітня, до поліції надійшло 1 113 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Складені 27 адміністративних протоколів. За порушення правил самоізоляції складені 15 адмінпротоколів,
– звітують там.
Окрім того, за минулу добу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного приховування головним лікарем Іршавської районної лікарні Закарпатської області інформації про захворювання на COVID-19 у пацієнтки. Хвора жінка згодом померла.
Де найбільше порушників карантину в Україні:
- Дніпропетровська область – 1 008;
- Київ – 791;
- Львівська область – 453;
- Запорізька область – 398;
- Одеська область – 303;
- Харківська область – 301.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні станом на 13 квітня підтверджені 3 102 випадки інфікування COVID-19. Внаслідок ускладнень, спричинених інфекцією, померли 93 людини. Одужали в Україні 97 пацієнтів, яким раніше поставили діагноз COVID-19.
В Україні тим часом триває суворий карантин та обов’язковий масковий режим. Пік захворювання на коронавірус в Україні у Міністерстві охорони здоров’я передбачають 17 квітня.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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