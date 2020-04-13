Де в Україні найбільше порушників карантину: статистика

Від початку карантину в Україні правоохоронці відкрили 56 кримінальних проваджень, пов’язаних з порушеннями обмежувальних заходів. Окрім того, поліція склала понад 6 тисяч адмінпротоколів. У яких регіонах України найбільше порушників карантину – читайте у матріалі.

До суду вже направлені 5 840 адмінпротоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складені 357 адміністративних протоколів. Про це інформують у пресслужбі МВС України.

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Тільки упродовж минулої доби, 12 квітня, до поліції надійшло 1 113 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Складені 27 адміністративних протоколів. За порушення правил самоізоляції складені 15 адмінпротоколів,

– звітують там.

Окрім того, за минулу добу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного приховування головним лікарем Іршавської районної лікарні Закарпатської області інформації про захворювання на COVID-19 у пацієнтки. Хвора жінка згодом померла.

Де найбільше порушників карантину в Україні:

Дніпропетровська область – 1 008;

Київ – 791;

Львівська область – 453;

Запорізька область – 398;

Одеська область – 303;

Харківська область – 301.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні станом на 13 квітня підтверджені 3 102 випадки інфікування COVID-19. Внаслідок ускладнень, спричинених інфекцією, померли 93 людини. Одужали в Україні 97 пацієнтів, яким раніше поставили діагноз COVID-19.



В Україні тим часом триває суворий карантин та обов’язковий масковий режим. Пік захворювання на коронавірус в Україні у Міністерстві охорони здоров’я передбачають 17 квітня.