20:48
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Де в Україні найбільше порушників карантину: статистика

      - Читать новость на русском
      Де в Україні найбільше порушників карантину / Ілюстративне фото / Getty images

      Від початку карантину в Україні правоохоронці відкрили 56 кримінальних проваджень, пов’язаних з порушеннями обмежувальних заходів. Окрім того, поліція склала понад 6 тисяч адмінпротоколів. У яких регіонах України найбільше порушників карантину – читайте у матріалі.

      До суду вже направлені 5 840 адмінпротоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складені 357 адміністративних протоколів. Про це інформують у пресслужбі МВС України.

      До теми Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів

      Тільки упродовж минулої доби, 12 квітня, до поліції надійшло 1 113 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Складені 27 адміністративних протоколів. За порушення правил самоізоляції складені 15 адмінпротоколів,
      – звітують там.

      Окрім того, за минулу добу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного приховування головним лікарем Іршавської районної лікарні Закарпатської області інформації про захворювання на COVID-19 у пацієнтки. Хвора жінка згодом померла.

      Де найбільше порушників карантину в Україні:

      • Дніпропетровська область – 1 008;
      • Київ – 791;
      • Львівська область – 453;
      • Запорізька область – 398;
      • Одеська область – 303;
      • Харківська область – 301.

      Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні станом на 13 квітня підтверджені 3 102 випадки інфікування COVID-19. Внаслідок ускладнень, спричинених інфекцією, померли 93 людини. Одужали в Україні 97 пацієнтів, яким раніше поставили діагноз COVID-19.

      В Україні тим часом триває суворий карантин та обов’язковий масковий режим. Пік захворювання на коронавірус в Україні у Міністерстві охорони здоров’я передбачають 17 квітня.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Кримінальні новини Новини України Поліція Коронавірус в Україні Міністерство внутрішніх справ Карантин в Україні 2020 Штрафи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Держава і церква: чи може влада закрити храми?
      Анна Маляр
      сьогодні , 16:01 Чому не можна спалювати суху траву: наслідки і покарання
      Анна Запотоцька