Где в Украине самая высокая стоимость аренды государственной земли

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года, а уже в 2020-м будет запущен рынок земли.

Что сейчас с рынком земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на их продажу Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года.



Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями с/х назначения – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

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Между тем специалисты подсчитали, где сегодня самая дорогая стоимость аренды государственных земель.

В первом полугодии 2019 года средняя стоимость гектара аренды на земельных торгах составляла в среднем 4,4 тысячи гривен по Украине или 26,6% от нормативной денежной оценки. Такие данные озвучили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Самая высокая стоимость аренды гектара сельскохозяйственных угодий государственной собственности зафиксирована в Кировоградской области – 8,4 тысячи гривен, а самая низкая на Закарпатье – всего 900 гривен за гектар.

В общем, в центральных областях Украины, стоимость аренды гектара государственных земель существенно выше, чем в других регионах:

• Полтавская (7,5 тыс грн)

• Винницкая (7,3 тыс грн)

• Черкасская (5,4 тыс грн).

На юге страны достаточно высокую стоимость одного гектара аренды государственных земель имеет место в Одесской области – 6,6 тыс грн, что в 1,5 раза превышает средний показатель по стране. На Николаевщине она сейчас составляет 3,9 тыс грн, на Херсонщине – 2,4 тыс грн, а в Запорожской области – 2,2 тыс грн/га.

Специалисты сделали прогноз, сколько будет стоить аренда 1 гектара земель с/х назначения после отмены моратория.

Для сравнения, по сколько в Украине продают землю под мораторием



Стоимость гектара земли под мораторием / Инфографика 24 канала

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