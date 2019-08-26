16:25
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Где в Украине самая высокая стоимость аренды государственной земли

      27 Читати новину українською
      Где в Украине самая высокая стоимость аренды государственных земель
      Где в Украине самая высокая стоимость аренды государственных земель / unsplash.com

      Президент Владимир Зеленский анонсировал, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года, а уже в 2020-м будет запущен рынок земли.

      Что сейчас с рынком земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на их продажу Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года.

      Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями с/х назначения – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Пройдите тест: Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе

      Между тем специалисты подсчитали, где сегодня самая дорогая стоимость аренды государственных земель.

      В первом полугодии 2019 года средняя стоимость гектара аренды на земельных торгах составляла в среднем 4,4 тысячи гривен по Украине или 26,6% от нормативной денежной оценки. Такие данные озвучили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

      Самая высокая стоимость аренды гектара сельскохозяйственных угодий государственной собственности зафиксирована в Кировоградской области – 8,4 тысячи гривен, а самая низкая на Закарпатье – всего 900 гривен за гектар.

      В общем, в центральных областях Украины, стоимость аренды гектара государственных земель существенно выше, чем в других регионах:

      • Полтавская (7,5 тыс грн)

      • Винницкая (7,3 тыс грн)

      • Черкасская (5,4 тыс грн).

      На юге страны достаточно высокую стоимость одного гектара аренды государственных земель имеет место в Одесской области – 6,6 тыс грн, что в 1,5 раза превышает средний показатель по стране. На Николаевщине она сейчас составляет 3,9 тыс грн, на Херсонщине – 2,4 тыс грн, а в Запорожской области – 2,2 тыс грн/га.

      Специалисты сделали прогноз, сколько будет стоить аренда 1 гектара земель с/х назначения после отмены моратория.

      Для сравнения, по сколько в Украине продают землю под мораторием

      ринок землі оренда землі мораторій
      Стоимость гектара земли под мораторием / Инфографика 24 канала

      К теме: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      blog_ava
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня
      1097
      Теги: Новости недвижимости Оренда земли Рынок земли Новости недвижимости Украины Торги Аукцион
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Не реформа, а зміна вивісок: коли Держекоінспекція по-справжньому запрацює
      сегодня , 16:00 Не реформа, а зміна вивісок: коли Держекоінспекція по-справжньому запрацює
      Тетяна Мартинюк 16
      Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      сегодня , 15:00 Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      Сергій Фурса 524
      Подготовка ребенка к школе в 2019 году: полезные лайфхаки, которые помогут сэкономить
      сегодня , 12:43 Подготовка ребенка к школе в 2019 году: полезные лайфхаки, которые помогут сэкономить
      Леся Виговська 103
      Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      сегодня , 12:03 Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      Блог Соцмережі 2036
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сегодня , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 5011
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук