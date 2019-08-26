Де в Україні найвища вартість оренди державної землі

Президент Володимир Зеленський анонсував, що земельна реформа в Україні буде проведена до кінця 2019 року, а вже у 2020-му буде запущений ринок землі.

Що зараз з ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на їхній продаж Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року.



Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями с/г призначення – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

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Тим часом фахівці підрахували, де на сьогодні найдорожча вартість оренди державних земель.

У першому півріччі 2019 року середня вартість гектара оренди на земельних торгах становила в середньому 4,4 тисячі гривень по Україні або 26,6% від нормативної грошової оцінки. Такі дані озвучили в Національному науковому центрі "Інституті аграрної економіки".

Найвища вартість оренди гектара сільськогосподарських угідь державної власності зафіксована на Кіровоградщині – 8,4 тисячі гривень, а найнижча на Закарпатті – всього 900 гривень за гектар.

Загалом, у центральних областях України, вартість оренди гектара державних земель суттєво вища, ніж в інших регіонах:

• Полтавська (7,5 тис грн);

• Вінницька (7,3 тис грн);

• Черкаська (5,4 тис грн).

На півдні країни досить високою вартість одного гектара оренди державних земель має місце в Одеській області – 6,6 тис грн, що у 1,5 рази перевищує середній показник по країні. На Миколаївщині вона наразі становить 3,9 тис грн, Херсонщині – 2,4 тис грн, а у Запорізькій області – 2,2 тис грн/га.

Фахівці зробили прогноз, скільки коштуватиме вартість оренди 1 гектара земель с/г призначення після скасування мораторію.

Порівняйте, по скільки в Україну продають землю під мораторієм



Вартість гектара землі під мораторієм / Інфографіка 24 каналу

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