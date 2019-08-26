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      Де в Україні найвища вартість оренди державної землі

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      Де в Україні найвища вартість оренди державних земель
      Де в Україні найвища вартість оренди державних земель / unsplash.com

      Президент Володимир Зеленський анонсував, що земельна реформа в Україні буде проведена до кінця 2019 року, а вже у 2020-му буде запущений ринок землі.

      Що зараз з ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на їхній продаж Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року.

      Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями с/г призначення – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Пройдіть тест: Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу

      Тим часом фахівці підрахували, де на сьогодні найдорожча вартість оренди державних земель.

      У першому півріччі 2019 року середня вартість гектара оренди на земельних торгах становила в середньому 4,4 тисячі гривень по Україні або 26,6% від нормативної грошової оцінки. Такі дані озвучили в Національному науковому центрі "Інституті аграрної економіки".

      Найвища вартість оренди гектара сільськогосподарських угідь державної власності зафіксована на Кіровоградщині – 8,4 тисячі гривень, а найнижча на Закарпатті – всього 900 гривень за гектар.

      Загалом, у центральних областях України, вартість оренди гектара державних земель суттєво вища, ніж в інших регіонах:

      • Полтавська (7,5 тис грн);

      • Вінницька (7,3 тис грн);

      • Черкаська (5,4 тис грн).

      На півдні країни досить високою вартість одного гектара оренди державних земель має місце в Одеській області6,6 тис грн, що у 1,5 рази перевищує середній показник по країні. На Миколаївщині вона наразі становить 3,9 тис грн, Херсонщині2,4 тис грн, а у Запорізькій області2,2 тис грн/га.

      Фахівці зробили прогноз, скільки коштуватиме вартість оренди 1 гектара земель с/г призначення після скасування мораторію.

      Порівняйте, по скільки в Україну продають землю під мораторієм

      ринок землі оренда землі мораторій
      Вартість гектара землі під мораторієм / Інфографіка 24 каналу

      До теми: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок землі Оренда землі Аукціон Торги
      Джерело: 24 канал
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