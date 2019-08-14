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      Ринок землі в Україні: скільки коштуватиме український чорнозем

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      Ринок землі, на якому майже 20 років діяв мораторій на продаж, вже за рік має стати відкритим. Як це вплине на економіку всієї країни та за скільки селяни зможуть продавати свої паї – читайте далі.

      В Україні налічується майже сім мільйонів власників паїв. І, як обіцяє президент, вже у наступному році вони зможуть їх продати за гідну ціну.

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      Цікаво, що мораторій на продаж землі діє в Україні майже 20 років. Такі обмеження є лише у п'яти країнах світу: Північній Кореї, Венесуелі, на Кубі, в Таджикистані та в Україні. Найбільшими поборниками заборони роками виступали Юлія Тимошенко та Олег Ляшко. Вони змагались за голоси виборців, лякали земельним апокаліпсисом та ледь не їли чорнозем.

      Проте за показовим піклуванням ховався величезний тіньовий ринок, на якому землею фактично давно вже торгували. Аграрні компанії брали паї в оренду аж на 50 років і створювали величезні земельні банки. Власники паїв при цьому отримували у п'ять разів менше, ніж у сусідніх Болгарії чи Польщі – по 50 доларів за гектар на рік – проти 250.

      Скільки коштуватимуть гектари після зняття мораторію

      Економічний експерт Олег Нів'євський наголосив, що земля не буде коштувати менше, ніж вона коштує на ринку оренди у розрахунку на 20 років. Сьогодні за один гектар власники землі отримують 140 доларів на рік. Множимо на 20 років і отримуємо – 2800 доларів за гектар. Такою буде мінімальна ціна землі у перші роки. А вже за три роки вона може сягати 10 тисяч доларів, наприклад, як у Польщі.


      Скільки коштуватиме українська земля після скасування мораторію

      Які кроки потрібно зробити

      Та відкривати ринок землі треба розумно. Спершу необхідна масштабна інвентаризація, адже за роки мораторію чимало землі просто захопили. Крім того, держава має подбати про те, щоб купити землю мали змогу ті, хто на ній працює – фермери й селяни. Ввести антимонопольні заходи та забезпечити доступне кредитування.

      Читайте також: Ринок землі в Україні: чи зможуть українці вільно розпоряджатися чорноземом

      Голова фермерського господарства "Світанок" Олег Лазарук переконаний, що держава має допомагати тим людям, які працюють на землі. Щоб вони могли звернутися в банк, взяти під низький відсоток кошти та купити цю землю.


      Держава має подбати про те, щоб купити землю мали змогу ті, хто на ній працює

      Які можливості з'являться в Україні

      Відкритий ринок землі дозволить Україні залучити величезні інвестиції. Економічний експерт Нів'євський прогнозує зростання економіки приблизно на 3%. Крім того, відкритий ринок землі дозволить брати кредит під заставу самої землі. Об'єм таких кредитів у США складає 90 мільярдів доларів.

      При цьому, заспокоюють експерти, не варто боятися лякалок про те, що іноземці завантажать родючу українську землю у вагони та вивезуть. Інвестори не зможуть змінювати цільове призначення землі й навпаки наповнюватимуть український бюджет валютою. На Банковій обіцяють: все буде прозоро і безпечно.

      Ми висуваємо кілька умов для того, щоб ринок землі успішно працював. Насамперед – це боротьба з рейдерством. Має існувати інституція, яка забезпечить доступ селян і фермерів до кредитування, спрощення процедури оформлення землі та наведення ладу у земельному кадастрі,
      – заявив радник заступника голови ОПУ Денис Малюська.

      Створити законодавчу базу та затвердити усі механізми для ринку землі депутати мають до кінця року. Тоді ринок землі запрацює вже у серпні 2020.

      Про те, що впливатиме на вартість землі після скасування мораторію – читайте тут.

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Слуга народу Новини України Верховна Рада Бізнес Ринок землі Долар Новини нерухомості Новини нерухомості України Гроші
      Джерело: 24 канал
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