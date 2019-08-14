Рынок земли в Украине: сколько будет стоить украинский чернозем

Рынок земли, на котором почти 20 лет действовал мораторий на продажу, уже через год должен стать открытым. Как это повлияет на экономику всей страны и за сколько крестьяне смогут продавать свои паи – читайте дальше.

В Украине насчитывается почти семь миллионов владельцев паев. И, как обещает президент, уже в следующем году они смогут их продать за достойную цену.

Читайте также: Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu

Интересно, что мораторий на продажу земли действует в Украине почти 20 лет. Такие ограничения есть только в пяти странах мира: Северной Корее, Венесуэле, на Кубе, в Таджикистане и в Украине. Крупнейшими поборниками запрета годами выступали Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. Они соревновались за голоса избирателей, пугали земельным апокалипсисом и едва не ели чернозем.

Однако за показательной заботой прятался огромный теневой рынок, на котором землей фактически давно уже торговали. Аграрные компании принимали паи в аренду аж на 50 лет и создавали огромные земельные банки. Владельцы паев при этом получали в пять раз меньше, чем в соседних Болгарии или Польше - по 50 долларов за гектар в год - против 250.

Сколько будут стоить гектары после снятия моратория

Экономический эксперт Олег Нивьевский подчеркнул, что земля не будет стоить меньше, чем она стоит на рынке аренды в расчете на 20 лет. Сегодня за один гектар владельцы земли получают 140 долларов в год. Умножаем на 20 лет и получаем - 2800 долларов за гектар. Такой будет минимальная цена земли в первые годы. А уже через три года она может достигать 10 тысяч долларов, например, как в Польше.



Сколько будет стоить украинская земля после отмены моратория

Какие шаги нужно сделать

Но открывать рынок земли надо разумно. Сначала необходима масштабная инвентаризация, ведь за годы моратория немало земли просто захватили. Кроме того, государство должно позаботиться о том, чтобы купить землю могли те, кто на ней работает – фермеры и крестьяне. Ввести антимонопольные меры и обеспечить доступное кредитование.

Читайте также: Рынок земли в Украине: смогут ли украинцы свободно распоряжаться черноземом

Председатель фермерского хозяйства "Свитанок" Олег Лазарук убежден, что государство должно помогать тем людям, которые работают на земле. Чтобы они могли обратиться в банк, взять под низкий процент средства и купить эту землю.



Государство должно позаботиться о том, чтобы купить землю могли те, кто на ней работает

Какие возможности появятся в Украине

Открытый рынок земли позволит Украине привлечь огромные инвестиции. Экономический эксперт Нивьевский прогнозирует рост экономики примерно на 3%. Кроме того, открытый рынок земли позволит брать кредит под залог самой земли. Объем таких кредитов в США составляет 90 миллиардов долларов.

При этом, успокаивают эксперты, не стоит бояться пугалок о том, что иностранцы загрузят плодородную украинскую землю в вагоны и вывезут. Инвесторы не смогут изменять целевое назначение земли и наоборот будут наполнять украинский бюджет валютой. На Банковой обещают: все будет прозрачно и безопасно.

Мы выдвигаем несколько условий для того, чтобы рынок земли успешно работал. Прежде всего – это борьба с рейдерством. Должна существовать организация, которая обеспечит доступ крестьян и фермеров к кредитованию, упрощение процедуры оформления земли и наведение порядка в земельном кадастре,

– заявил советник заместителя председателя ОПУ Денис Малюська.

Создать законодательную базу и утвердить все механизмы для рынка земли депутаты должны до конца года. Тогда рынок земли заработает уже в августе 2020.

О том, что будет влиять на стоимость земли после отмены моратория – читайте здесь.