Gebr. Heinemann и украинская BF&GH продолжат инвестиции в инфраструктуру аэропортов Украины

За 11 лет работы в Украине немецкая компания Gebr. Heinemann и ее украинский долгосрочный партнер, компания BF&GH Travel Retail Limited, инвестировали в развитие инфраструктуры украинских аэропортов в Борисполе, Жулянах и Одессе более 600 млн гривен, и планируют продолжить.

Об этом было сообщено на мероприятии, посвященном 11-летию работы операторов duty-free в Украине, прошедшем 21 сентября в отеле "Интерконтиненталь Киев".

В прошлом году мы планировали отпраздновать наше 10-летие. Но, как Олимпийские игры в Токио, Чемпионат Европы по футболу-2020 и многие другие важные события, празднование пришлось отложить из-за COVID. Поэтому в этом году мы отмечаем 11-летие успеха,

– сказал совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Немецкая Gebr. Heinemann является одним из мировых лидеров рынка travel retail. Она была основана в 1879 году и сегодня управляет магазинами беспошлинной торговли более чем в 100 странах и 200 международных аэропортах.

Как сообщил совладелец украинского партнера Gebr. Heinemann, компании BF&GH Travel Retail, Артур Гранц, первый duty-free начал работу в 2010 году в терминале F аэропорта "Борисполь". В 2014 году компания открыла также магазины в терминале D, а позже – в аэропорту "Жуляны" и 13-ти наземных пунктах пропуска.

Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц, совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Являясь оператором формата travel retail мирового класса, компания BF&GH Travel Retail считает своей миссией предоставлять лучший сервис и выбор товаров для всех категорий путешественников, отметили представители компании.

Гранц также добавил, что за годы работы в Украине в бюджет было уплачено налогов и социальных платежей около 1 млрд грн. Кроме этого, в виде арендной платы аэропорту "Борисполь" было выплачено 2,4 млрд грн, а аэропортам в Одессе и Жулянах – около 300 млн грн.

"Несмотря на COVID-19 и падение экономики, наши компании в Украине заплатили в 2020 году 177 млн грн, за 8 месяцев этого года – 182 млн грн", – добавил Гранц.

Украина важна для Gebr. Heinemann, и мы гордимся нашей работой здесь. Мы продолжим инвестировать в текущую инфраструктуру, начиная с некоторых магазинов в аэропорту "Борисполь" в 2022 году, и продолжим расширять бизнес,

– заявил генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.