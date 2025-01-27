Его убеждение, снижение стандартов, в частности при принятии женщин и представителей расовых меньшинств, может вызвать сопротивление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как ожидания Гегсета могут разбиться на посту главы Пентагона

Гегсет заявил, что введение женщин на боевые должности привело к "снижению стандартов". Однако его ждут более 10 000 женщин, которые сейчас занимают боевые роли – от артиллерии и пехоты до саперных подразделений, а также нескольких армейских рейнджеров и даже зеленых беретов.

Главными целями он определил "решить кризис вербовки, удержания и готовности в наших рядах", одновременно подчеркнув необходимость возвращения "смертоносности" Пентагона.

Гегсет, ветеран боевых действий и бывший ведущий телеканала Fox News, неоднократно критиковал армию в своих выступлениях, в частности в книге "Война с воинами".

Мы не остановимся, пока всем не будут руководить чернокожие транслесбийки,

– иронично писал он критику в адрес Пентагона.

Впрочем, перед 44-летним Гегсетом стоит нелегкая задача - реформировать систему, в которой работает три миллиона человек. Вооруженные силы, бюджет которых составляет 849 миллиардов долларов, включают 1,3 миллиона военнослужащих и более 750 баз по всему миру. Кроме того, около 43% персонала составляют представители различных национальных меньшинств.

Он может быстро обнаружить, что, чтобы сохранить высокий уровень людей, как он хочет, ему придется обращаться к женщинам. Он может обнаружить, что одни из его лучших людей – это женщины и темнокожие мужчины,

– сказал Питер Фивер, профессор политологии в Университете Дьюка, который десятилетиями изучал военное дело.

В своем первом обращении к Министерству обороны Гегсет очертил ключевые приоритеты, среди которых – укрепление промышленной базы страны, совершенствование процедур закупки оружия и восстановление сдерживания военных угроз, в частности со стороны Китая.

Несмотря на это, во время слушаний в Сенате Гегсет признал, что никогда не руководил такими большими коллективами. Он, впрочем, назвал этот факт преимуществом, ведь его предшественники часто происходили из истеблишмента – бывших генералов или политиков.

Гегсет также заявил, что победа президента Трампа на выборах дает ему право реализовывать радикальные планы. В частности, Пентагон уже объявил о направлении 1500 военных на юго-западную границу для сдерживания потока мигрантов, что является одной из ключевых инициатив Трампа.

Утверждение Гегсета в Сенате состоялось с минимальным перевесом голосов: 51 против 50. Это наименьший разрыв в голосовании за министра обороны за всю историю должности с 1947 года.

Критики Хегсета, в частности сенатор Митч Макконнелл, выразили обеспокоенность его недостатком стратегического видения. Макконнелл отметил, что новый министр не смог четко определить планы защиты Тайваня или Филиппин от агрессии Китая.

Традиционно Сенан выбирал такого министра обороны, который бы был беспартийным и получил поддержку от обеих партий, в частности в вопросом утверждения бюджета. Бывших руководителей пентагона выбирали с отрывом, когда против голосовали менее 10 сенаторов.

Первой от предубеждений Гегсета пострадала адмирал Линда Фаган, первая женщина, которая возглавляла Береговую охрану. Ее увольнение объяснили чрезмерным акцентом на вопросах разнообразия.

Республиканские сенаторы, которые поддерживают Гегсета, приветствуют его планы. Сенатор Роджер Викер заявил, что "мир через силу" возвращается благодаря Гегсету и президенту Трампу.

Генерал Браун, известный как C.Q., был начальником штаба ВВС до того, как стать главой, и он говорил о летальности и готовности идти в бой в видео о вербовке 2021 года, указывая на важность единства американцев.

Когда я лечу, я надеваю шлем, опускаю козырек и поднимаю маску. Вы не знаете, кто я, или я афроамериканец, азиат, латиноамериканец, белый, мужчина или женщина., Вы просто знаете, что я американский летчик,

– говорил он.