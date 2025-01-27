Його переконання, зниження стандартів, зокрема при прийнятті жінок і представників расових меншин, може викликати спротив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також "Весела компанія" для росіян: хто заходить у Пентагон

Як очікування Гегсета можуть розбитися на посаді очільника Пентагону

Гегсет заявив, що введення жінок на бойові посади призвело до "зниження стандартів". Однак на нього чекають понад 10 000 жінок, які нині займають бойові ролі – від артилерії й піхоти до саперних підрозділів, а також кількох армійських рейнджерів і навіть зелених беретів.

Головними цілями він визначив "вирішити кризу вербування, утримання та готовності в наших рядах", водночас наголосивши на необхідності повернення "смертоносності" Пентагону.

Гегсет, ветеран бойових дій і колишній ведучий телеканалу Fox News, неодноразово критикував армію у своїх виступах, зокрема у книзі "Війна з воїнами".

Ми не зупинимося, доки всім не керуватимуть чорношкірі транслесбійки,

– іронічно писав він критику на адресу Пентагону.

Втім, перед 44-річним Гегсетом стоїть нелегке завдання — реформувати систему, в якій працює три мільйони людей. Збройні сили, бюджет яких складає 849 мільярдів доларів, включають 1,3 мільйона військовослужбовців і понад 750 баз по всьому світу. Крім того, близько 43% персоналу складають представники різних національних меншин.

Він може швидко виявити, що, щоб зберегти високий рівень людей, як він хоче, йому доведеться звертатися до жінок. Він може виявити, що одні з його найкращих людей – це жінки та темношкірі чоловіки,

– сказав Пітер Фівер, професор політології в Університеті Дьюка, який десятиліттями вивчав військову справу.

У своєму першому зверненні до Міністерства оборони Гегсет окреслив ключові пріоритети, серед яких – зміцнення промислової бази країни, удосконалення процедур закупівлі зброї та відновлення стримування військових загроз, зокрема з боку Китаю.

Попри це, під час слухань у Сенаті Гегсет визнав, що ніколи не керував такими великими колективами. Він, утім, назвав цей факт перевагою, адже його попередники часто походили з істеблішменту – колишніх генералів чи політиків.

Гегсет також заявив, що перемога президента Трампа на виборах дає йому право реалізовувати радикальні плани. Зокрема, Пентагон уже оголосив про направлення 1500 військових на південно-західний кордон для стримування потоку мігрантів, що є однією з ключових ініціатив Трампа.

Затвердження Гегсета в Сенаті відбулося з мінімальною перевагою голосів: 51 проти 50. Це найменший розрив у голосуванні за міністра оборони за всю історію посади з 1947 року.

Критики Гегсета, зокрема сенатор Мітч Макконнелл, висловили стурбованість його браком стратегічного бачення. Макконнелл відзначив, що новий міністр не зміг чітко окреслити плани захисту Тайваню чи Філіппін від агресії Китаю.

Традиційно Сенан обирав такого міністра оборони, який би був позапартійним та отримав підтримку від обох партій, зокрема у питанням затвердження бюджету. Колишніх очільників пентагону обирали з відривом, коли проти голосували менше 10 сенаторів.

Першою від упереджень Гегсета постраждала адмірал Лінда Фаган, перша жінка, яка очолювала Берегову охорону. Її звільнення пояснили надмірним акцентом на питаннях різноманітності.

Республіканські сенатори, які підтримують Гегсета, вітають його плани. Сенатор Роджер Вікер заявив, що "мир через силу" повертається завдяки Гегсету та президенту Трампу.

Генерал Браун, відомий як C.Q., був начальником штабу ВПС до того, як стати головою, і він говорив про летальність і готовність йти у бій у відео про вербування 2021 року, вказуючи на важливість єдності американців.

Коли я лечу, я надягаю шолом, опускаю козирок і піднімаю маску. Ви не знаєте, хто я, чи я афроамериканець, азіат, латиноамериканець, білий, чоловік чи жінка. Ви просто знаєте, що я американський льотчик,

– казав він.