Своими мыслями по этому поводу поделился посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он взбешен резолюцией, принятой Генассамблеей ООН, в которой призывают к гуманитарному перемирию с боевиками ХАМАС.

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Назвал ООН нелегитимной

Сегодняшний день войдет в историю как день позора. Мы все стали свидетелями того, что ООН больше не содержит ни капли легитимности или релевантности. Эта организация была основана после Холокоста с целью предотвращать зверства, а то зрелище, которое мы сейчас наблюдали, не оставляет сомнений в том, что ООН благосклонна, как это ни печально, как это не трагически, к тому, чтобы не предотвращать зверства, а гарантировать , что они будут продолжаться,

– подчеркнул он.

По словам Эрдана, Израиль пережил "величайшую резню евреев со времен Холокоста". Впрочем, мнение большинства из "так называемой семьи народов" таково: Израиль не имеет права на защиту.

Впоследствии стало известно, что ХАМАС приветствует принятие резолюции Генассамблеей ООН. Обратим внимание, что в документе отсутствует хотя бы одно упоминание о боевиках. Собственно, это заставило США и многие западные страны, если не выступить против, то воздержаться от голосования за эту резолюцию.

Украина воздержалась от голосования

Обратим внимание, что во время голосования присутствовали послы в ООН 159 стран мира. За перемирие между Израилем и ХАМАС свой голос отдали 120 представителям государств. Зато воздержались 45, в том числе Украина, а против – 14.

Против резолюции высказались послы в ООН Австрии, Хорватии, Чехии, Фиджи, Гватемалы, Венгрии, Израиля, Маршалловых островов, Микронезии, Науру, Папуа-Новой Гвинее, Парагвая, Тонга и Соединенных Штатов.

Саму же резолюцию предложила Иордания. В ней призывают к немедленного прекращения огня в палестинском анклаве, освобождение всех гражданских, защите мирных жителей и международных учреждений, а также обеспечению поступления гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Обратите внимание, что США и Канада предложили поправку. Правда, члены ООН ее не поддержали. Она не набрала необходимых двух третьих голосов. Соответствующая правка предусматривала осуждение в резолюции палестинской группировки ХАМАС, под контролем которого находится Сектор Газа, и который 7 октября напавший на Израиль.