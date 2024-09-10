Военного дома ждет беременная жена Алена. Собратья решили устроить праздник для бойца между штурмами.

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Как военные устроили гендер-пати на фронте

Воин 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Гера узнает пол будущего ребенка в перерыве между штурмами и боями,

– рассказали журналисты.

Они написали, что Гера боится, что не сможет спасти свою жену от российских ракет над домом. В то же время беременная Алена волнуется за своего мужа, который защищает ее на войне.

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Военные устроили гендер-пати между штурмами: смотрите видео

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Кстати, супруги ждут девочку.

Справка. Военные и их семьи имеют льготы от государства. В частности, они охватывают оздоровление и отдых детей участников боевых действий, перевод на бюджетную форму обучения, бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов и прочее. Подробнее читайте по ссылке.