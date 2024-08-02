Как получить "Пакет малыша"

В "Пакет малыша" входит набор из более 90 необходимых вещей для ухода за младенцем в первые месяцы жизни. Это, в частности, подгузники, пеленки, одеяла, матрас, полотенце, средства гигиены и игрушки.

Читайте также Пенсия по потере кормильца: кому назначают выплаты

Все изделия сертифицированы и проверены. Стоимость "Пакета малыша" для государства составляет 6 778 гривен, что значительно снижает финансовую нагрузку на семьи в первые месяцы после рождения ребенка.

Получить "Пакет малыша" могут как биологические родители новорожденного, так и приемные родители, усыновители, опекуны, родители-воспитатели и патронатные воспитатели.

Обратите внимание! Заявление на получение можно подать в роддоме, органах социальной защиты населения или ЦНАП в течение 30 дней со дня рождения ребенка.

Если ребенок родился вне роддома, необходимо предоставить свидетельство о рождении и документ, подтверждающий факт рождения от медицинского учреждения или медицинской консультативной комиссии.

Что можно выбрать вместо "Пакета малыша"

Вместо "Пакета малыша" можно получить денежную компенсацию. В 2024 году ее размер составляет 7 689 грн на одного ребенка. Это позволяет родителям самостоятельно выбирать необходимые вещи для новорожденного.

Для получения компенсации нужно подать соответствующее заявление в органы социальной защиты населения или ЦНАП, предоставив свидетельство о рождении ребенка и другие необходимые документы.

Кроме того, родители получают выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка. Они составляют 41 280 гривен. Первый взнос составляет 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается по 860 гривен ежемесячно в течение 36 месяцев.

Важно! Размер помощи является фиксированным и не зависит от количества детей в семье или прожиточного минимума, поскольку установлен законом.