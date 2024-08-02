Як отримати "Пакунок малюка"

До "Пакунка малюка" входить набір з понад 90 необхідних речей для догляду за немовлям в перші місяці життя. Це, зокрема, підгузки, пелюшки, ковдри, матрац, рушник, засоби гігієни та іграшки.

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Всі вироби сертифіковані та перевірені. Вартість "Пакунка малюка" для держави становить 6 778 гривень, що значно знижує фінансове навантаження на родини у перші місяці після народження дитини.

Отримати "Пакунок малюка" можуть як біологічні батьки новонародженого, так і прийомні батьки, усиновлювачі, опікуни, батьки-вихователі та патронатні вихователі.

Зауважте! Заяву на отримання можна подати у пологовому будинку, органах соціального захисту населення або ЦНАП протягом 30 днів з дня народження дитини.

Якщо дитина народилася поза пологовим будинком, необхідно надати свідоцтво про народження та документ, що підтверджує факт народження від медичного закладу або медичної консультативної комісії.

Що можна обрати замість "Пакунка малюка"

Замість "Пакунка малюка" можна отримати грошову компенсацію. У 2024 році її розмір становить 7 689 грн на одну дитину. Це дозволяє батькам самостійно вибирати необхідні речі для новонародженого.

Для отримання компенсації потрібно подати відповідну заяву до органів соціального захисту населення або ЦНАП, надавши свідоцтво про народження дитини та інші необхідні документи.

Крім того, батьки отримують виплати у зв’язку з народженням чи усиновленням дитини. Вони складають 41 280 гривень. Перший внесок становить 10 320 гривень, решта суми виплачується по 860 гривень щомісяця протягом 36 місяців.

Важливо! Розмір допомоги є фіксованим і не залежить від кількості дітей у родині чи прожиткового мінімуму, оскільки встановлений законом.