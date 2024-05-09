Какие льготы может получить семья военного
Право на льготы для участников боевых действий и их семей регламентируется законом о статусе ветеранов войны и гарантий их социальной защиты.
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Таким образом, для семьи участника боевых действий предусмотрено:
- льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий,
- детям участников боевых действий предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях,
- дети участников боевых действий имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме,
- дети участников боевых действий, обучающихся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях,
- при условии отсутствия задолженности у студентов-детей участников боевых действий последние имеют право на социальную стипендию.
Кроме этого, для участника боевых действий и семьи, проживающей с ним, предусмотрены скидки на квартплату и коммунальные услуги в размере 75%. А для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.
Как оформить льготы
Стоит напомнить, что льготы для УБД и их семей не предоставляются автоматически после получения статуса. Для этого следует сделать следующее:
- Участнику боевых действий нужно подать заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы) и заявление про установление льготы.
- Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине, отправить по почте, через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ и через приложение Дия (при наличии Дия.Подпись).