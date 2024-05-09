Які пільги можуть отримати родини військових

Право на пільги для учасників бойових дій та їхніх родин регламентується законом про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.

До теми Бонус 70 тисяч гривень: хто з військових отримає таку премію

Отже, для сімей учасників бойових дій передбачено:

пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій;

дітям учасників бойових дій передбачені першочергові місця в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах;

діти учасників бойових дій мають право на переведення на бюджетну форму навчання в разі здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках;

за умови відсутності заборгованості у студентів – дітей учасників бойових дій вони мають право на соціальну стипендію.

Крім цього, для учасника бойових дій та сім'ї, яка проживає з ним, передбачені знижки на квартплату та комунальні послуги в розмірі 75%. А для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.

Як оформити пільги

Варто нагадати, що пільги для УБД та їхніх сімей не надаються автоматично після отримання статусу. Для цього варто зробити таке: