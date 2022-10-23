Да, среди 24 членов Политбюро Компартии Китая только мужчины. Об этом сообщили международные СМИ.
К теме Самый влиятельный в Китае со времен Мао Цзэдуна: Си Цзиньпин официально начал третий срок
В Политбюро Компартии Китая только мужчины
Раньше членом Политбюро была Сунь Чуньлань. Впрочем, она ушла на пенсию, а никого нового так и не назначили. Так что впервые за 25 лет в высшем органе власти Китая не будет ни одной женщины.
В Bloomberg обнародовали комментарий профессора политологии и исследовательницы Китая в университете Торонто. Линнет Онг отметила, что государство сделало шаг назад в продвижении политического представительства и прав женщин.
Это говорит о том, что Си (Си Цзиньпин – 24 канал) гораздо больше заинтересован в консолидации своей власти, укомплектовав Политбюро своими протеже и сторонниками, чем предоставлением представительства женщин,
– подчеркнула исследовательница.
Кстати, международные СМИ отметили, что накануне Си Цзиньпин уверял, что "остается преданным" гендерному равенству.
Читайте также Джорджа Мелони приняла присягу премьер-министра Италии
Что известно о выборах в Китае
- Чтобы Си Цзиньпин мог в третий раз возглавить Китай, Коммунистическая партия внесла изменения в Конституцию. Более того, утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина.
- 23 октября Си Цзиньпин официально приступил к своему третьему сроку. Интересно, что официально он стал самым влиятельным лидером со времен основателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна.
- "Новый" лидер сразу же представил высший руководящий орган, членами которого стали поклонники Си Цзиньпина.
- О беспрецедентных полномочия лидера Китая читайте по ссылке в материале 24 канала.
Вас может заинтересовать – готовится ли Китай напасть на Тайвань: смотрите видео