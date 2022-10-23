Да, среди 24 членов Политбюро Компартии Китая только мужчины. Об этом сообщили международные СМИ.

К теме Самый влиятельный в Китае со времен Мао Цзэдуна: Си Цзиньпин официально начал третий срок

В Политбюро Компартии Китая только мужчины

Раньше членом Политбюро была Сунь Чуньлань. Впрочем, она ушла на пенсию, а никого нового так и не назначили. Так что впервые за 25 лет в высшем органе власти Китая не будет ни одной женщины.

В Bloomberg обнародовали комментарий профессора политологии и исследовательницы Китая в университете Торонто. Линнет Онг отметила, что государство сделало шаг назад в продвижении политического представительства и прав женщин.

Это говорит о том, что Си (Си Цзиньпин – 24 канал) гораздо больше заинтересован в консолидации своей власти, укомплектовав Политбюро своими протеже и сторонниками, чем предоставлением представительства женщин,

– подчеркнула исследовательница.

Кстати, международные СМИ отметили, что накануне Си Цзиньпин уверял, что "остается преданным" гендерному равенству.

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Что известно о выборах в Китае

Чтобы Си Цзиньпин мог в третий раз возглавить Китай, Коммунистическая партия внесла изменения в Конституцию. Более того, утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина.

23 октября Си Цзиньпин официально приступил к своему третьему сроку. Интересно, что официально он стал самым влиятельным лидером со времен основателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна.

"Новый" лидер сразу же представил высший руководящий орган, членами которого стали поклонники Си Цзиньпина.

О беспрецедентных полномочия лидера Китая читайте по ссылке в материале 24 канала.

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