Так, серед 24 членів Політбюро Компартії Китаю лише чоловіки. Про це повідомили міжнародні ЗМІ.

До теми Найвпливовіший у Китаї з часів Мао Цзедуна: Сі Цзіньпін офіційно розпочав третій термін

У Політбюро Компартії Китаю тільки чоловіки

Раніше членкинею Політбюро була Сунь Чуньлань. Втім, вона пішла на пенсію, а нікого нового так і не призначили. Тож вперше за 25 років у вищому органі влади Китаю не буде жодної жінки.

У Bloomberg оприлюднили коментар професорки політології та дослідниці Китаю в університеті Торонто. Ліннет Онг зазначила, що держава зробила крок назад у просуванні політичного представництва та прав жінок.

Це говорить про те, що Сі (Сі Цзіньпін – 24 канал) набагато більше зацікавлений у консолідації своєї влади, укомплектувавши Політбюро своїми протеже та прихильниками, ніж наданням представництва жінок,

– підкреслила дослідниця.

До речі, міжнародні ЗМІ зазначили, що напередодні Сі Цзіньпін запевняв, що залишається "відданим" гендерній рівності.

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Що відомо про вибори в Китаї

Аби Сі Цзіньпін між втретє очолити Китай, Комуністична партія внесла зміни до Конституції. Ба більше, затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна.

23 жовтня Сі Цзіньпін офіційно розпочав свій третій термін. Цікаво, що офіційно він став найвпливовішим лідером з часів засновника Комуністичної партії Китаю Мао Цзедуна.

"Новий" лідер одразу представив вищий керівний орган, членами якого стали прихильники Сі Цзіньпіна.

Про безпрецедентні повноваження очільника Китаю читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.

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