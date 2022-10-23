Так, серед 24 членів Політбюро Компартії Китаю лише чоловіки. Про це повідомили міжнародні ЗМІ.
До теми Найвпливовіший у Китаї з часів Мао Цзедуна: Сі Цзіньпін офіційно розпочав третій термін
У Політбюро Компартії Китаю тільки чоловіки
Раніше членкинею Політбюро була Сунь Чуньлань. Втім, вона пішла на пенсію, а нікого нового так і не призначили. Тож вперше за 25 років у вищому органі влади Китаю не буде жодної жінки.
У Bloomberg оприлюднили коментар професорки політології та дослідниці Китаю в університеті Торонто. Ліннет Онг зазначила, що держава зробила крок назад у просуванні політичного представництва та прав жінок.
Це говорить про те, що Сі (Сі Цзіньпін – 24 канал) набагато більше зацікавлений у консолідації своєї влади, укомплектувавши Політбюро своїми протеже та прихильниками, ніж наданням представництва жінок,
– підкреслила дослідниця.
До речі, міжнародні ЗМІ зазначили, що напередодні Сі Цзіньпін запевняв, що залишається "відданим" гендерній рівності.
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Що відомо про вибори в Китаї
- Аби Сі Цзіньпін між втретє очолити Китай, Комуністична партія внесла зміни до Конституції. Ба більше, затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна.
- 23 жовтня Сі Цзіньпін офіційно розпочав свій третій термін. Цікаво, що офіційно він став найвпливовішим лідером з часів засновника Комуністичної партії Китаю Мао Цзедуна.
- "Новий" лідер одразу представив вищий керівний орган, членами якого стали прихильники Сі Цзіньпіна.
- Про безпрецедентні повноваження очільника Китаю читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.
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