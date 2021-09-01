Гендерное равенство в ВСУ: что хотят изменить в Украине

Работаем над обеспечением гендерного равенства в ВСУ. Вчера я провела рабочую встречу с правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики Екатериной Левченко. Далее читайте на украинском.

Ми обговорили актуальні питання у сфері дотримання рівних прав і можливостей військовослужбовців незалежно від статі у підрозділах Міністерства оборони та Збройних сил України.

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В Міноборони постійно ведеться робота щодо впровадження гендерного підходу у повсякденну життєдіяльність українського війська, разом з тим, в нас ще багато викликів і завдань над якими треба працювати.

Своєю чергою урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко презентувала проєкт "Флагманські ініціативи 1325", який розроблений відповідно до Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека".

Флагманські ініціативи, зокрема, передбачають:

забезпечення рівного доступу жінок та чоловіків до закладів освіти всіх рівнів сектору безпеки та оборони та включення гендерної складової до навчального процесу;

до закладів освіти всіх рівнів сектору безпеки та оборони та включення гендерної складової до навчального процесу; забезпечення жінок сектору безпеки та оборони інфраструктурними об’єктами та матеріально-технічними умовами, що відповідають їх потребам;

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забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у роботі наглядових рад державних підприємств сектору безпеки та оборони;

у роботі наглядових рад державних підприємств сектору безпеки та оборони; забезпечення навчання та підвищення кваліфікації персоналу сектору безпеки та оборони;

персоналу сектору безпеки та оборони; формування навичок у різних груп населення з виявлення безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них.

По завершенню зустрічі ми узгодили та запланували проведення спільного заходу за участю усіх призначених радників з гендерних питань структурних підрозділів апарату Міноборони, Головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, органів військового управління та вищих військових навчальних закладах.