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Гендерное равенство: украинки не всегда осознают, когда их дискриминируют

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / 24 канал

В Украине дискриминация в трудовой сфере существует в большом количестве направлений, при этом многие женщины не осознают, какие случаи являются дискриминацией.

Такое мнение в комментарии сайту "24 канала" высказала юрист, участница Феминистской образовательной группы "Резистанта" Елена Зайцева.

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По ее словам, если провести эксперимент, и подать два одинаковых резюме с разницей лишь в поле, то можно увидеть, что женщинам предлагаются не только менее престижные вакансии, но и меньшая заработная плата.

Государственная статистика говорит о разрыве заработных плат женщин и мужчин в Украине в 22% (не в пользу женщин, конечно), а законодательство все еще ограничивает женщин в праве заниматься определенными видами работ (что приводит к нелегальной занятости или заставляет выполнять менее оплачиваемую работу),
– пояснила Зайцева.

По ее словам, классические "женские" работы являются менее оплачиваемыми, но как только какая-то сфера становится более финансово выгодной, женщин оттуда постепенно вытесняют мужчины (как можно увидеть в сфере образования в Европе).

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Она также добавила, что продвижение по карьерной лестнице для женщин тоже оказывается сложнее, даже в стереотипно женских профессиях мужчины быстрее выбираются на руководящие должности, а женщины могут годами работать только на уровне помощниц или специалисток (вместе с тем имея высокую квалификацию и выполняя основную работу).

"Почти в каждой семье есть такая история, и причина здесь не в лучшести мужчин, а в стереотипах и дополнительной бесплатной нагрузке на женщин, которую любят романтизировать под названием "берегиня". По данным статистики мужчины сегодня ни в Украине, ни в одной стране мира не занимаются в равной с женщинами степени домашней, неоплачиваемой работой, уходом, детьми. Такая работа часто вообще не считается работой и не ценится, вместе с тем оставаясь ответственностью женщины и отнимая время и ресурсы, которые могли бы быть потрачены женщинами в оплачиваемой сфере, в карьерном росте", – сказала юрист.

Кроме того, как отметила Зайцева, сегодня многие женщины не осознают, какие случаи дискриминируют, поскольку не с чем сравнить или же склонны принимать и верить стереотипным представлениям о "женском" и "мужском" мозге.

Какие гендерные квоты предлагают в украинской политике В декабре 2014 года в парламент был внесен законопроект 1456 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе)", который предлагает установить квоты в избирательных списках политических партий – на уровне не менее 30% и не более 70% одного пола в соответствующих избирательных списках. При этом в первой пятерке предлагается ввести долю представителей одного пола на уровне не более 60%. Однако законопроект до сих пор не принят.

Теги: Новости Украины Минимальная зарплата Рынок труда
Источник: 24 Канал
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