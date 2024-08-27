Об этом глава МАГАТЭ сообщил во время пресс-конференции.

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Что сказал глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС

По словам Гросси, в районе Курской АЭС была опасность ядерного инцидента. Он рассказал, что принял предложение Владимира Путина посетить станцию, поскольку "МАГАТЭ является международной организацией, которая по всему миру отвечает за обеспечение режима ядерной и энергетической безопасности атомных объектов".

Глава МАГАТЭ заявил, что реакторы на Курской АЭС типа РВПК по своей конструкции не имеют защитной оболочки, которой оснащены безопасные реакторы, – активная зона реактора расположена фактически в обычном здании.

Чиновник указал, что Международное агентство по атомной энергии хочет "предотвратить удар по Курской АЭС".

Целью моего приезда было лично оценить обстановку на Курской АЭС, и совместно с российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации,. Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному,

– сказал Гросси.

В то же время глава МАГАТЭ заявил, что "видел на станции следы атак дронов".

"Я как гендиректор серьезно отношусь к вопросу, если он касается того, в кого надо тыкать пальцем и обвинять. Но могу сказать одно – мы рассматриваем это в контексте этой войны", – добавил чиновник.

Кроме этого, Гросси подчеркнул, что неправильно сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС.

"На территории Курской АЭС действительно работает такой же реактор без защиты. При попадании в активную зону сложно сказать, будет ли ситуация такого же масштаба, как во время Чернобыльской аварии. Чтобы предотвратить ядерную катастрофу надо учитывать 5 принципов сформированных МАГАТЭ", – указал Гросси.

Глава Агентства заявил, что на следующей неделе будет в Украине, а потом снова приедет в Россию. Гросси сказал, что с Зеленским они будут обсуждать ситуацию на ЗАЭС, а также "присутствие МАГАТЭ на других ядерных объектах".