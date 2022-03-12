Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев

На фоне угрозы, которую создают российские оккупанты, захватив Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси планирует приехать в Киев. Однако дату визита еще не согласовали.

О намерении главы МАГАТЭ приехать в Украину сообщил руководитель "Энергоатома" Петр Котин. Он подчеркнул, что наша страна нуждается в решительных действиях от организации.

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Петр Котин отметил, что выражение беспокойства по поводу действий российских захватчиков на украинских ядерных объектах недостаточно. Поэтому нужны действия.

Напомним, что еще 24 февраля оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и удерживают в заложниках персонал электростанции. Недавно захватчики повредили линию электропередач, которая питает станцию, что заставило украинские власти бить тревогу. В настоящее время станция работает на резервных генераторах.

Также под контролем оккупантов Запорожская АЭС. Захватчики сначала обстреляли ее, из-за чего возник пожар, который, к счастью, удалось погасить. Сегодня оккупанты объявили, что станция якобы принадлежит Росатому.

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