Был пьяным за рулем: в полиции прокомментировали скандал с участием гендиректора Ѕтеkо

Вечером 12 октября в Днепре произошел скандал с участием гендиректора компании Steko, производящей металлопластиковые окна, Сергея Положая. В полиции высказались по поводу инцидента.

Правоохранители отметили, что составили на водителя автомобиля Bentley протокол. Патрульные заметили его на перекрестке улиц Гоголя и Святослава Храброго, когда тот выехал на островок безопасности, нарушив правила проезда перекрестков. По данным СМИ, речь идет именно о Сергее Положае.

Смотрите также "Я вышел с концерта, чего вы меня тащите": все, что известно о массовых облавах ТЦК по Украине

Нарушение правил в Днепре

В полиции отметили, что патрульные подали требование об остановке, но водитель его проигнорировал. Вместо этого он ускорился и продолжил движение в направлении проспекта Леси Украинки. Через некоторое время мужчина остановился и полицейским удалось с ним пообщаться.

На водителя составили административные материалы за нарушение ПДД, не остановку по требованию полицейских, а также, поскольку водитель имел признаки опьянения и отказался проходить медосмотр в установленном законом порядке, протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП,

– пишут правоохранители.

Там напомнили, что все участники дорожного движения должны соблюдать правила дорожного движения и порядка без исключения.

Напомним, что вечером 12 октября в телеграм-каналах появилось видео, на котором гендиректор Steko довольно агрессивно и с руганью общается с мужчиной в форме и полицейскими. Сергей Положай после этого написал, что "спокойно один гулял", когда его остановила "куча каких-то военных и полицейских для проверки".

В ТЦК указали, что поведение Сергея Положая является возмутительным и недопустимым. В настоящее время проводится правовая оценка действий гражданина.