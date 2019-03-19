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      Гендиректор ПФК раскритиковал решение о повышении тарифов на ж/д грузоперевозки

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      Ферроникелевый комбинат
      Ферроникелевый комбинат

      Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК), входящий в группу Solway, не приветствует инициативу АО "Укрзализныця" о введении автоматической индексации тарифов на грузоперевозки.

      Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Олег Беспалов.

      Он отметил, что у комбината есть проблемы с тягой. "Работаем с компаниями, у которых есть вагоны, но у них нет локомотивов, – сказал Беспалов. – Особенно есть проблемы, когда небольшие поставки. Например, 4 вагона с доломитом не могли доехать два месяца. Пришлось везти автотранспортом".

      При этом он заявил, что ПФК не приветствует инициативу "Укрзализныци" по автоматической индексации тарифов на грузоперевозки, поскольку государственное предприятие лишь поднимает цену на услуги, не увеличивая при этом парк вагонов или локомотивов. "У них рентабельность 65%, а они цены повышают", – сказал Беспалов.

      Напомним, ранее Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и автоматическую ежеквартальную индексацию (2,5% ежеквартально) в 2019 году.

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      Теги: Укрзализниця Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 Канал
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