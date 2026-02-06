Желают сначала выжить: в Кремле отреагировали на покушение на генерала Алексеева
- В Москве стреляли в первого заместителя начальника ГРУ России Владимира Алексеева.
- Пресс-секретарь Кремля Песков сообщил, что Путину регулярно докладывают о ходе следствия, и пожелал генералу для начала выжить.
В Москве 6 февраля стреляли в первого заместителя начальника ГРУ России Владимира Алексеева. В Кремле сообщили, что Владимиру Путину докладывают о ходе расследования.
Так росСМИ "РИА Новости" процитировали пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Что говорят в Кремле о покушении?
Утром 6 февраля в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта минобороны России Владимира Алексеева.
По словам Пескова, российскому диктатору Владимиру Путину докладывают всю информацию о ходе расследования. В то же время он добавил, что "спецслужбы делают свое дело".
В Кремле знают о тяжелом состоянии раненого, поэтому "желают генералу сначала выжить и выздороветь", добавил Песков.
Покушение на российского генерала ГРУ: детали
Ранее сообщалось, что 6 февраля появилась информация о покушении на генерал-лейтенанта минобороны России Владимира Алексеева. Неизвестный выстрелил ему в спину несколько раз и скрылся с места происшествия.
Произошло это, по данным росСМИ, в одной из многоэтажек Москвы. Жители утверждали, что этаж был в крови.
Состояние Алексеева оценили как крайне тяжелое – он в реанимации и потерял много крови. Сейчас российские правоохранители ищут нападавшего.