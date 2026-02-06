Желают сначала выжить: в Кремле отреагировали на покушение на генерала Алексеева

В Москве 6 февраля стреляли в первого заместителя начальника ГРУ России Владимира Алексеева. В Кремле сообщили, что Владимиру Путину докладывают о ходе расследования.

Так росСМИ "РИА Новости" процитировали пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Что говорят в Кремле о покушении?

Утром 6 февраля в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта минобороны России Владимира Алексеева.

По словам Пескова, российскому диктатору Владимиру Путину докладывают всю информацию о ходе расследования. В то же время он добавил, что "спецслужбы делают свое дело".

В Кремле знают о тяжелом состоянии раненого, поэтому "желают генералу сначала выжить и выздороветь", добавил Песков.

Покушение на российского генерала ГРУ: детали