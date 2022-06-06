Также генерал-адъютант Национальной гвардии Калифорнии призвал власти рассмотреть возможность направления в Украину западных истребителей. Ранее в США выражали опасения, что поставки самолетов для ВСУ "втянет НАТО в войну".

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Болдвин призвал западных лидеров направить в Украину истребители

Генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии призвал американских и других западных чиновников рассмотреть возможность отправки истребителей в Украину как можно скорее. Он отметил, что руководство советских истребителей МиГ в ближайшей перспективе является лучшим "немедленным решением".

МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это варианты, которые следует рассмотреть как можно скорее,

– подчеркнул Болдвин.

За несколько дней до этого генерал рассказал, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами над их запросом в западные страны по поводу боевой авиации.

"Есть много хорошего в том, что они получат МиГи, потому что умеют на них летать. Однако если они собираются использовать самолеты западного типа, то нужно обсудить количество, типы и возможности самолетов, которые могут быть доступны", - заметил генерал.

Члены Национальной гвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными. Еще с 1990-х годов они тренируются вместе в Восточной Европе в рамках государственного партнерства. По словам Болдвина, с тех пор, как Россия напала на Украину, члены гвардии также помогали Украине составлять запросы в Пентагон относительно оружия.

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Окончательное решение будет принимать Пентагон

Представитель Национальной гвардии Калифорнии подполковник Брендон Хилл подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении американских истребителей Украине будут принимать Белый дом и Пентагон. Он добавил, что еще до начала войны украинская армия стремилась стать "совместимой с НАТО", в частности, могла руководить западными истребителями.

По словам Болдвина, члены Калифорнийской Нацгвардии, в частности, пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы поделиться с ними тактикой и идеями.

"Наши однозвездные генералы, полковники и некоторые сержанты взаимодействуют с украинскими лидерами, атташе по обороне и другими, чтобы помочь им уточнить свои запросы относительно типов систем вооружения, которые они просят. Также они предоставляют им информацию о вещах, которые могут быть доступны на более тактическом равны", – заметил генерал.

Он подытожил, что в настоящее время американские военные работают над вопросом, какие истребители подходят Украине. Сейчас ВСУ направляется в МиГ, однако также есть обсуждение того, какие самолеты понадобятся нашей стране в будущем.

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