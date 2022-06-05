Фотофактом с места событий поделился глава Офиса президента Андрей Ермак. Известно, что один из самых массовых вертолетов в истории авиации войдет в 11-й пакет военной помощи США для Украины.

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Помощь от США: Воздушные силы страны готовят к отправке Ми-17

Когда именно помощь долетит до Украины пока не разглашается, однако известно, что это произойдет уже в ближайшее время.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе Воздушных сил США. Хорошие птицы", – написал Ермак.

1 июня Министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое получит Украина в рамках нового пакета военной помощи. Правительство страны предоставят нам:

передвижные артиллерийские реактивные системы HIMARS и боеприпасы к ним,

пять противоартиллерийских радаров,

2 радиолокационные системы воздушного наблюдения,

1 тысячу ракет к противотанковым комплексам Javelin и 50 пусковых установок,

6 тысяч единиц противотанкового оружия,

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов,

4 вертолета Ми-17,

15 тактических машин, запчасти и оборудования.

Чтобы перейти в полноценное контрнаступление Украине нужно оружие

Как заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул , что мир оказывает необходимую поддержку и прямо сейчас мы получаем необходимое оружие от западных партнеров. Несмотря на то, что своевременная помощь могла уменьшить количество погибших украинцев, Европе удалось передать самое необходимое только сейчас.

Когда вся техника поступит в Украину, считает Подоляк, ВСУ перейдут в интенсивное контрнаступление. Это полностью изменит ход войны.

Поставки оружия в Украину: главное

Испанское правительство выразило готовность передать Украине тяжелое вооружение. Речь идет о боевых танках Leopard и зенитно-ракетных комплексах.

Генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии Дэвид Болдуин обратился к американским чиновникам с призывом немедленно отправить Киеву истребителей МиГ.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, предоставленные Норвегией самоходные гаубицы М109А3 уже активно используются на передовой. С их помощью наши воины точно поражают враждебные цели и уничтожают оккупантов.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Украина получит современную систему противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T. Кроме того, политик отметил, что Берлин также предоставит нашему государству радар слежки, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Как сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в Украину уже направляются реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Он также отметил, что дальность оружия не так велика, как хотела украинская сторона. Однако следует понимать, что ракетные установки – одни и те же, а на дальность влияют разновидности ракет к ним.

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