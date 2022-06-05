Фотофактом із місця подій поділився голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відомо, що один із наймасовіших вертольотів в історії авіації ввійде до 11-го пакета військової допомоги США для України.
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Допомога від США: Повітряні сили країни готують до відправлення Мі-17
Коли саме допомога долетить до України наразі не розголошують, проте відомо, що це трапиться вже найближчим часом.
"Мі-17 для України вже завантажуються на базі Повітряних сил США. Гарні пташки", – написав Єрмак.
1 червня Міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке отримає Україна у рамках нового пакету військової допомоги. Уряд країни нададуть нам:
- пересувні артилерійські реактивні системи HIMARS та боєприпаси до них,
- п’ять протиартилерійських радарів,
- 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження,
- 1 тисячу ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок,
- 6 тисяч одиниць протитанкової зброї,
- 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів,
- 4 вертольоти Мі-17,
- 15 тактичних машин, запчастини й обладнання.
Щоб перейти в повноцінний контрнаступ Україні потрібна зброя
Як заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що світ надає необхідну підтримку й просто зараз ми отримуємо необхідну зброю від західних партнерів. Попри те, що своєчасна допомога могла зменшити кількість загиблих українців, Європи змогла передати найнеобхідніше лише зараз.
Коли уся техніка надійде в Україну, вважає Подоляк, ЗСУ перейдуть в інтенсивний контрнаступ. Це повністю змінить перебіг війни.
Поставки зброї в Україну: головне
- Іспанський уряд висловив готовність передати Україні важке озброєння. Мовиться про бойові танки Leopard та зенітно-ракетні комплекси.
- Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін звернувся до американських чиновників із закликом негайно відправити Києву винищувачів МіГ.
- Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже активно використовуються на передовій. З їх допомогою наші воїни влучно вражають ворожі цілі та знищують окупантів.
- 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони. Мовиться про зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Крім того, політик зауважив, що Берлін також надасть нашій державі радар стеження, що здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.
- Як повідомив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, до України уже прямують реактивні системи залпового вогню HIMARS та MLRS. Він також зауважив, що дальність зброї не є такою великою, як хотіла українська сторона. Однак потрібно розуміти, що ракетні установки – одні й ті ж, а на дальність впливають різновиди ракет до них.
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