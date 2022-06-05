Фотофактом із місця подій поділився голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відомо, що один із наймасовіших вертольотів в історії авіації ввійде до 11-го пакета військової допомоги США для України.

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Допомога від США: Повітряні сили країни готують до відправлення Мі-17

Коли саме допомога долетить до України наразі не розголошують, проте відомо, що це трапиться вже найближчим часом.

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі Повітряних сил США. Гарні пташки", – написав Єрмак.

1 червня Міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке отримає Україна у рамках нового пакету військової допомоги. Уряд країни нададуть нам:

пересувні артилерійські реактивні системи HIMARS та боєприпаси до них,

п’ять протиартилерійських радарів,

2 радіолокаційні системи повітряного спостереження,

1 тисячу ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок,

6 тисяч одиниць протитанкової зброї,

15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів,

4 вертольоти Мі-17,

15 тактичних машин, запчастини й обладнання.

Щоб перейти в повноцінний контрнаступ Україні потрібна зброя

Як заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що світ надає необхідну підтримку й просто зараз ми отримуємо необхідну зброю від західних партнерів. Попри те, що своєчасна допомога могла зменшити кількість загиблих українців, Європи змогла передати найнеобхідніше лише зараз.

Коли уся техніка надійде в Україну, вважає Подоляк, ЗСУ перейдуть в інтенсивний контрнаступ. Це повністю змінить перебіг війни.

Поставки зброї в Україну: головне

Іспанський уряд висловив готовність передати Україні важке озброєння. Мовиться про бойові танки Leopard та зенітно-ракетні комплекси.

Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін звернувся до американських чиновників із закликом негайно відправити Києву винищувачів МіГ.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже активно використовуються на передовій. З їх допомогою наші воїни влучно вражають ворожі цілі та знищують окупантів.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони. Мовиться про зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Крім того, політик зауважив, що Берлін також надасть нашій державі радар стеження, що здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Як повідомив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, до України уже прямують реактивні системи залпового вогню HIMARS та MLRS. Він також зауважив, що дальність зброї не є такою великою, як хотіла українська сторона. Однак потрібно розуміти, що ракетні установки – одні й ті ж, а на дальність впливають різновиди ракет до них.

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