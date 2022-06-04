З таким закликом виступив генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін. Він звернувся до американських й інших західних чиновників.

Зверніть увагу Невдовзі Україна отримає необхідну зброю та перейде в інтенсивний контрнаступ, – Подоляк

"МіГи – найкраще рішення зараз"

За його словами, відправка нашій державі винищувачів МіГ радянських часів у найближчій перспективі є найкращим негайним рішенням.

МіГи — найкраще негайне рішення для підтримки українців. Однак американські чи західні винищувачі — це варіанти, які варто вивчити якомога швидше,

– наголосив Болдуін.

Заява генерала з'явилася через день після того, як Болдуін сказав журналістам, що американські військові чиновники співпрацюють з українськими колегами над запитом Києва до західних країн щодо винищувачів, аби допомогти відбити вторгнення Росії.

Він відзначив, те, що їдуть МіГи – це добре, адже наші Збройні Сили вже вміють ними користуватися. Однак якщо пілоти мають намір використовувати літаки західного типу, то треба обговорювати кількість, типи та можливості літаків, які можуть бути доступні.

Нацгвардійці Каліфорнії тренуються із українцями

Члени Національної гвардії Каліфорнії, як зауважив Болдуін, давно підтримують стосунки з нашими військовими. Зокрема з 1990-х років гвардійці тренуються разом зі своїми українськими колегами у Східній Європі за державним партнерством.

"Відколи Росія вдерлася в Україну в лютому, члени гвардії допомагали складати запити Києва до Пентагону щодо зброї для використання проти російських сил", – сказав командувач Нацгвардії.

Він додав, що пілоти Каліфорнійської гвардії щодня спілкуються з українськими солдатами та льотчиками, аби поділитися тактиками та ідеями.

"Наразі ми працюємо над питанням "Який винищувач підходить для них?", – сказав Болдуін. Адже, мовляв, потрібно думати на перспективу, які системи були б ефективними та доступними для України.

До речі! Українські військові вже активно проходять навчання з опановування ракетних установок HIMARS, які надсилають США.

Зброя США для України: останні новини

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що невдовзі наша держава отримає необхідну зброю від партнерів і зможе перейти в інтенсивний контрнаступ.

Народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що проблем з отриманням нової зброї не буде.

Відомо, що в новому 11 пакеті США Україні має надійти низка озброєння, зокрема HIMARS, Javelin, гелікоптери тощо.

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