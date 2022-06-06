Також генерал-ад’ютант Національної гвардії Каліфорнії закликав владу розглянути можливість скерування в Україну західних винищувачів. Раніше в США висловлювали побоювання, що постачання літаків для ЗСУ "втягне НАТО у війну".

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Болдвін закликав західних лідерів скерувати в Україну винищувачі

Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії закликав американських та інших західних чиновників розглянути можливість відправлення винищувачів в Україну якомога швидше. Він зауважив, що скерування радянських винищувачів МіГ у найближчій перспективі є найкращим "негайним рішенням".

МіГи – найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські чи західні винищувачі – це варіанти, які слід розглянути якомога швидше,

– наголосив Болдвін.

За кілька днів до цього генерал розповів, що американські військові чиновники співпрацюють з українськими колегами над їхнім запитом до західних країн щодо бойової авіації.

"Є багато хорошого в тому, що вони отримають МіГи, тому що вони вміють на них літати. Однак якщо вони збираються використовувати літаки західного типу, то потрібно обговорити кількість, типи та можливості літаків, які можуть бути доступні", – зауважив генерал.

Члени Національної гвардії Каліфорнії мають давні стосунки з українськими військовими. Ще з 1990-х років вони разом тренуються у Східній Європі в межах державного партнерства. За словами Болдвіна, відколи Росія напала на Україну, члени гвардії також допомагали Україні складати запити до Пентагону щодо зброї.

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Остаточне рішення прийматиме Пентагон

Речник Національної гвардії Каліфорнії підполковник Брендон Хілл наголосив, що остаточне рішення про надання американських винищувачів Україні прийматимуть Білий дім і Пентагон. Він додав, що ще до початку війни українська армія прагнула стати "сумісною з НАТО", зокрема могти керувати західними винищувачами.

За словами Болдвіна, члени Каліфорнійської Нацгвардії, зокрема пілоти, щодня спілкуються з українськими солдатами та льотчиками, щоб поділитися з ними тактикою та ідеями.

"Наші однозіркові генерали, полковники та деякі сержанти взаємодіють з українськими лідерами, аташе з оборони та іншими, щоб допомогти їм уточнити свої запити щодо типів систем озброєння, які вони просять. Також вони надають їм інформацію про речі, які можуть бути доступні на більш тактичному рівні", – зауважив генерал.

Він підсумував, що наразі американські військові працюють над питанням, які саме винищувачі підходять Україні. Зараз ЗСУ спрямовують до МіГів, однак також є обговорення того, які літаки знадобляться нашій країні в майбутньому.

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