Генерал-майор СБУ Сергей Дука 18 ноября пришел на заседание парламентской ВСК. Он заявил, что коллег не заставляли собирать 65 миллионов гривен для его залога.

Чиновник рассказал, что узнал о подробностях сбора средств уже после выхода из следственного изолятора и успел пообщаться с коллегами, пишет "Суспильне". По словам фигуранта, он до сих пор не знает точного механизма накопления суммы, однако благодарен всем, кто помог ему выйти на свободу.

Обвинения в адрес антикоррупционеров

Во время выступления подозреваемый выразил возмущение тем, что списки залогодателей попали в открытый доступ. Он обвинил Высший антикоррупционный суд, НАБУ и САП в разглашении конфиденциальных данных сотрудников Службы безопасности.

Теперь этим сотрудникам звонят журналисты и задают неудобные вопросы. Так может, вы еще кому-то их разгласили? Может, на каких-то российских интернет-ресурсах? Зачем это делать в военное время?

– заявил Дука.

Он также добавил, что хотел бы лично задать вопросы директору НАБУ и главе САП, однако чиновников на заседании парламентской комиссии не было.

Как собирали деньги?

Ранее в ВАКС сообщали, что 65 миллионов гривен залога внесли с помощью 1636 транзакций, причем среди плательщиков не было ни одного юридического лица. Крупнейший разовый взнос составил 1 миллион гривен.

В то же время журналисты со ссылкой на собственные источники утверждали, что в региональных подразделениях СБУ якобы устанавливали обязательные суммы: от 50 тысяч гривен для оперативников до 150 тысяч гривен для руководителей отделов с отчетностью по квитанциям.

В свою очередь защита чиновника настаивала, что коллеги перечисляли деньги исключительно по собственной инициативе.

Подозреваемый вышел из-под стражи 13 ноября после того, как за него перечислили полную сумму залога.

Антикоррупционные органы инкриминируют Дуке участие в преступной организации в рамках операции "Карфаген", однако сам генерал свою вину отрицает.