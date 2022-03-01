General Motors останавливает экспорт автомобилей в Россию

Представитель автоконцерна General Motors заявил, что с 28 февраля производитель прекращает поставки автомобилей на территорию России. Такое решение было одобрено в ответ на кровавую войну Кремля в Украине.

Представитель General Motors выступил с заявлением о том, что прекращает экспорт автомобилей в Россию. К слову, объем экспорта ежегодно составлял около 3 тысяч автомобилей.

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Наши мысли сейчас с народом Украины,

– говорится в заявлении.

Концерн GM не производил автомобили на территории России после выхода из совместного предприятия с "АвтоВАЗом" в 2019 году.

Кстати, первым производителем автомобилей, остановившим производство в России после нападения на Украину, был Volvo.

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