Генерала СБУ Витюка будут судить по подозрению в незаконном обогащении
- Покупка квартиры за 21,6 миллиона гривен вызвала подозрения в отношении генерала Витюка.
- Так, НАБУ и САП готовятся к суду по делу о незаконном обогащении.
САП завершила досудебное расследование в отношении генерала СБУ, которого подозревают в незаконном обогащении и представлении ложных данных в декларации. Сообщается, что детективы НАБУ уже открыли материалы дела для ознакомления стороне защиты.
Об этом сообщили на странице Специализированной Антикоррупционной прокуратуры. В ведомстве не называли имени чиновника, однако, несмотря на детали дела, речь идет именно о генерале СБУ Илье Витюке.
В чем подозревают Витюка?
По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый купил квартиру за 21,6 миллиона гривен, оформив ее на родственника. В договоре указана цена 12,8 миллиона гривен. Происхождение средств объясняли заработками родственника как ФЛП. Он якобы оказывал юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.
На самом деле деньги поступали от лица, подозреваемого в хищении средств Укрзализныци в составе организованной преступной группы, и от подконтрольных ей фирм.
При этом собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, компании оказались фиктивными. К тому же законный источник еще 8,8 миллиона гривен на квартиру не имеет подтверждений.
Что этому предшествовало?
В начале сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу СБУ Илье Витюку за незаконное обогащение и представление ложных сведений в декларации.
Тогда СБУ назвала это "выборочным правосудием" и местью за задержание своих сотрудников детективами НАБУ, подчеркнув значительный вклад Витюка в оборону страны. Суд избрал меру пресечения – залог 9 миллионов гривен. Деньги внесли уже 10 сентября.