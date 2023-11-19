Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу подробнее о тех, кто распустил слухи о "смерти" российского президента, а главное зачем.
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Имеют самых надежных информаторов
Валерий Дмитриевич Соловей – это вполне реальная фигура в отличие от "генерала СВР", ведь неизвестно, кто такой этот "генерал". Все слышали только голос этого человека, ведь "генерал СВР" скрывает свое лицо и фамилию. В то же время, этот человек утверждает, что якобы является генерал-лейтенантом службы внешней разведки и представляется Виктором Михайловичем.
Мы не знаем, столь эта информация соответствует действительности. Хотя судя по тому, что и как он говорит, а также как анализирует ситуацию, я думаю, что этот человек работал в близких кругах Кремля, потому что он знает инсайдерские вещи,
– сказал Жирнов.
Профессор Соловей по сравнению с "генералом СВР" более открытой фигурой, потому что это вполне реальный человек. Он раньше работал профессором и заведующим кафедрой пиара и рекламы в Московском государственном университете. Соловей доктор исторических наук.
Это человек высокого интеллектуального потенциала, доказавший это, в частности, защитой докторской диссертации и преподаванием в престижном вузе. Профессор Соловей – абсолютно реальная фигура, имеющая свой канал в телеграмме с большим количеством подписчиков. Также он читает лекции и пишет книги. Видно, что он ориентируется в рассказываемой информации,
– отметил бывший сотрудник КГБ.
К тому же, профессор Соловей проводит закрытые лекции. Очевидно, после ухода из университета это помогает ему зарабатывать деньги.
"И профессор Соловей, и "генерал СВР" говорят, что информацию о "смерти" Путина получили из секретных источников внутри кремлевской администрации. Если эти слова правдивы, то у них самые надежные информаторы среди ближайшего окружения российского президента. Но мы, к сожалению, не имеем никаких объективных доказательств", – добавил Жирнов.
Кто такие "генерал СВР" и профессор Соловей: смотрите видео
Кремль постоянно оправдывается
Бывший сотрудник КГБ склонен к мнению, что "генерала СВР" и профессора Соловей – это медиапроекты.
Я считаю, что это интересные каналы. Потому что то, что там говорят талантливо,
– подчеркнул Жирнов.
По его словам, тот Путин, которого мы сейчас видим, настоящий. Хотя Жирнову очень нравится троллинг профессора Соловья и "генерала СВР", навязавших эту тематику о "смерти" Путина, и Кремль теперь постоянно оправдывается.
"Я не верю в двойников, которые делают длинные речи. Я думаю, что двойников используют, когда нужно быть на публике и обниматься. Если состоится прямая линия, то это будет настоящий Путин, если он вообще жив", – заметил бывший сотрудник КГБ.
Больше о "смерти" Путина
- Пропагандистские телеграм-каналы вечером 22 октября начали писать, что якобы у российского президента остановилось сердце. В сообщениях даже описывалось огромное количество деталей. Однако Путину вроде бы сделали реанимацию и вернули к жизни.
- Через несколько дней в сети уже появилась информация о "смерти" Путина. Пропагандисты утверждали, что диктатор якобы умер в 20.42 в своей резиденции на Валдае. Конечно, эту информацию никто не подтвердил, однако в сети появились сотни мемов.
- В ГУР МО отметили, что подобные вбросы могут быть выгодны прежде всего Кремлю. Поэтому украинцам следует с осторожностью реагировать на подобные заявления.