Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу подробнее о тех, кто распустил слухи о "смерти" российского президента, а главное зачем.

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Имеют самых надежных информаторов

Валерий Дмитриевич Соловей – это вполне реальная фигура в отличие от "генерала СВР", ведь неизвестно, кто такой этот "генерал". Все слышали только голос этого человека, ведь "генерал СВР" скрывает свое лицо и фамилию. В то же время, этот человек утверждает, что якобы является генерал-лейтенантом службы внешней разведки и представляется Виктором Михайловичем.

Мы не знаем, столь эта информация соответствует действительности. Хотя судя по тому, что и как он говорит, а также как анализирует ситуацию, я думаю, что этот человек работал в близких кругах Кремля, потому что он знает инсайдерские вещи,

– сказал Жирнов.

Профессор Соловей по сравнению с "генералом СВР" более открытой фигурой, потому что это вполне реальный человек. Он раньше работал профессором и заведующим кафедрой пиара и рекламы в Московском государственном университете. Соловей доктор исторических наук.

Это человек высокого интеллектуального потенциала, доказавший это, в частности, защитой докторской диссертации и преподаванием в престижном вузе. Профессор Соловей – абсолютно реальная фигура, имеющая свой канал в телеграмме с большим количеством подписчиков. Также он читает лекции и пишет книги. Видно, что он ориентируется в рассказываемой информации,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

К тому же, профессор Соловей проводит закрытые лекции. Очевидно, после ухода из университета это помогает ему зарабатывать деньги.

"И профессор Соловей, и "генерал СВР" говорят, что информацию о "смерти" Путина получили из секретных источников внутри кремлевской администрации. Если эти слова правдивы, то у них самые надежные информаторы среди ближайшего окружения российского президента. Но мы, к сожалению, не имеем никаких объективных доказательств", – добавил Жирнов.

Кто такие "генерал СВР" и профессор Соловей: смотрите видео

Кремль постоянно оправдывается

Бывший сотрудник КГБ склонен к мнению, что "генерала СВР" и профессора Соловей – это медиапроекты.

Я считаю, что это интересные каналы. Потому что то, что там говорят талантливо,

– подчеркнул Жирнов.

По его словам, тот Путин, которого мы сейчас видим, настоящий. Хотя Жирнову очень нравится троллинг профессора Соловья и "генерала СВР", навязавших эту тематику о "смерти" Путина, и Кремль теперь постоянно оправдывается.

"Я не верю в двойников, которые делают длинные речи. Я думаю, что двойников используют, когда нужно быть на публике и обниматься. Если состоится прямая линия, то это будет настоящий Путин, если он вообще жив", – заметил бывший сотрудник КГБ.

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