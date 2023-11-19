Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу детальніше про тих, хто розпустив чутки про "смерть" російського президента, а головне навіщо.

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Мають найнадійніших інформаторів

Валєрій Дмітрієвіч Соловей – це цілком реальна фігура на відміну від "генерала СВР", адже наразі невідомо хто такий цей "генерал". Всі чули лише голос цієї людини, адже "генерал СВР" приховує своє обличчя та прізвище. Водночас ця людина стверджує, що нібито є генерал-лейтенантом служби зовнішньої розвідки й представляється Віктором Міхайловічем.

Ми не знаємо, настільки ця інформація відповідає дійсності. Хоча судячи з того, що та як він говорить, а також як аналізує ситуацію, я думаю, що ця людина працювала в близьких колах Кремля, тому що він знає інсайдерські речі,

– мовив Жирнов.

Професор Соловей порівняно з "генералом СВР" більш відкрита фігура, тому що це цілком реальна людина. Він раніше працював професором і завідувачем кафедри піару й реклами в Московському державному університеті. Соловей доктор історичних наук.

Це людина високого інтелектуального потенціалу, яка довела це, зокрема, захистом докторської дисертації та викладанням в престижному виші. Професор Соловей абсолютно реальна фігура, яка має свій канал у телеграмі з великою кількістю підписників. Також він читає лекції та пише книги. Видно, що він орієнтується в інформації, яку розповідає,

– зазначив колишній співробітник КДБ.

До того ж професор Соловей проводить закриті лекції. Очевидно, після звільнення з університету це допомагає йому заробляти гроші.

"Й професор Соловей, і "генерал СВР" говорять, що інформацію про "смерть" Путіна отримали з секретних джерел всередині кремлівської адміністрації. Якщо ці слова правдиві, то вони мають найнадійніших інформаторів серед найближчого оточення російського президента. Але ми, на жаль, не маємо жодних об'єктивних доказів", – додав Жирнов.

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Кремль постійно виправдовується

Колишній співробітник КДБ схильний до думки, що "генерала СВР" й професора Соловей – це медіапроєкти.

Я вважаю, що це цікаві канали. Тому що те, що там говорять талановито,

– наголосив Жирнов.

За його словами, той Путін, якого ми зараз бачимо, справжній. Хоча Жирнову дуже подобається тролинг професора Солов'я та "генерала СВР", які нав'язали цю тематику про "смерть" Путіна, й Кремль тепер постійно виправдовується.

"Я не вірю у двійників, які роблять довгі промови. Я думаю, що двійників використовують, коли треба бути на публіці й обійматися. Якщо відбудеться пряма лінія, то це буде справжній Путін, якщо він взагалі живий", – зауважив колишній співробітник КДБ.

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