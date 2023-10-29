В розмові з 24 Каналом експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов пояснив, хто має офіційно оголосити про смерть російського президента у разі її настання. А також хто першим обійматиме посаду і за яких умов.

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Офіційне оголошення

Офіційно про смерть Путіна у разі її дійсного настання можуть оголосити дві людини. Перший – секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев. Другий – голова уряду Міхаіл Мішустін. Саме до нього за російською Конституцією переходитиме влада і він стане виконуючим обов'язки президента.

"Також оголосити про смерть може голова адміністрації президена Антон Вайно. А далі вступає у дію Конституція і Мішустін стає виконуючим обов'язки. Він може приїхати в Думу, виступити там з промовою, організувати інтерв'ю – так ми дізнаємося про це", – пояснив експівробітник КДБ.

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Одна умова

Утім, озвучена процедура можлива, якщо у Кремлі є консенсус щодо того, хто має стати на чолі країни-агресорки замість Путіна. Якщо одностайної згоди немає, то окупанти можуть тягнути, навіть показувати двійника Путіна у якого буде одна важлива роль – відправити Мішустіна у відставку і призначити нового прем'єра.

Якщо зараз протягом декількох днів відбудеться зміна прем'єра, то я скажу, що це двійник Путіна призначив його. Кажуть, що Патуршев хоче, щоб таким прем'єром став його син, який зараз опікується сільським господарством,

– припустив Жирнов.

Якщо сам Мішустін вийде з оголошенням про смерть президента, значить все йде за планом і його кандидатура влаштовує всіх у Кремлі.

Ймовірні кандидати

Важливо, що виконуючий обов'язки президента має призначити вибори. Але Росія, як зазначив Сергій Жирнов, формально перебуває у стані воєнного положення, а тому за Конституцією вибори неможливі.

"Тобто можуть призначити виконуючого обов'язки президента. Можуть умовний референдум організувати: хочете ви чи ні. Є декілька політиків, які можуть сіти в це крісло: мер Москви Сєргєй Собянін, Вячєслав Володін, Валєнтіна Матвієнко, Дмітрій Медведєв стоїть недалеко, бо він колишній президент і вже сидів у цьому кріслі", – перелічив ймовірний список він.

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