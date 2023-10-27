Разом з цим у мережі знову почали обговорювати наступників російського диктатора. Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу озвучив своє припущення щодо ймовірної кандидатки.
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Замість Путіна
Серед ймовірних кандидатів називають ім'я першого заступника глави адміністрації президента Сєргєя Кирієнка. Він входить до найближчого оточення Путіна і підтримує зв'язки з усіма гравцями політичної так званої еліти Росії.
"Не думаю, що буде Кирієнко. Він функціонер, офіціант на цьому святі: приносить, відносить. Він як Пригожин – у них така доля. Я за Собчак. Це буде справжня цариця, на яку вони (росіяни – 24 Канал) заслужили", – поділився несподіваним припущенням Давидюк.
Микола Давидюк про ймовірного наступника Путіна: дивитись відео
За його словами, Собчак – вигідна кандидатка. Адже за її умовно-йомовірного "правління" буде дуже легко розвалити Росію.
"Вона Росію продасть за дві крабові фабрики чи ферми. Просто щоб в Інстаграмі писати, що вона цариця і табунами водити туди акторів "погорілих театрів". Мені здається, ми б легко керували таким сусідом. І довели б Росію до її логічного завершення", – додав Давидюк.
Що відомо про стан Путіна: останні новини
- Ще 22 жовтня російські телеграм-канали писали, що буцімто у Путіна раптово зупинилося серце. Але лікарі провели реанімацію і повернули до життя диктатора. Утім, підтвердження цьому немає, а тому подібна інформація схожа на вкид.
- Згодом у Кремлі вперше прокоментували стан диктатора. Слово взяв Дмітрій Пеєсков і традиційно запевнив, що з Путіним все добре, а вся історія про реанімацію – "утка".
- 26 жовтня знову російські пропагандисти повідомили, що "Путін помер" у своїй резиденції на Валдаї. В мережі відреагували мемами.