Вместе с этим в сети снова начали обсуждать преемников российского диктатора. Политолог Николай Давыдюк в эфире 24 Канала озвучил свое предположение о вероятной кандидатке.

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Вместо Путина

Среди возможных кандидатов называют имя первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Он входит в ближайшее окружение Путина и поддерживает связи со всеми игроками так называемой политической элиты России.

"Не думаю, что будет Кириенко. Он функционер, официант на этом празднике: приносит, уносит. Он как Пригожин – у них такая судьба. Я за Собчак. Это будет настоящая царица, которую они (россияне – 24 Канал) заслужили", – поделился неожиданным предположением Давидюк.

Николай Давыдюк о вероятном преемнике Путина: смотреть видео

По его словам, Собчак – выгодная кандидатка. Ведь при ее условно-вероятном "правлении" будет очень легко развалить Россию.

"Она Россию продаст за две крабовые фабрики или фермы. Просто чтобы в Инстаграме писать, что она царица и табунами водить туда актеров "погорелых театров". Мне кажется, мы бы легко руководили таким соседом. И довели бы Россию до ее логического завершения", – добавил Давидюк.

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