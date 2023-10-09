Интересно, что этот штаб был раньше бронемашиной. О нем в документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина. Фильм 2" рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, – информирует 24 Канал.
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Мобильный центр принятия решений
По словам генерала-полковника, этот автомобиль является фактически передвижным командным пунктом и местом работы для основных должностных лиц. Им пользуются и начальник артиллерии, и противовоздушной обороны, и разведки и другие командиры.
Бронеавтомобиль, переоборудованный под командно-штабную машину, используется при работе в полевых условиях. Эта машина осуществляет управление, передачу разной информации,
– сказал Сырский.
Внутри мобильного центра принятия решений есть экраны, на которые выводится информация о положении войск. Ее собирают беспилотные летательные аппараты над полем боевых действий.
Это мобильный вариант пункта управления. Эта машина позволяет передачу любой... Машина удобная, скоростная, осуществляет маневры и оборудована пулеметом Browning.
Генерал Сырский показал мобильный пункт управления изнутри: смотрите видео
Год после освобождения Харьковщины
- Следует сказать, что в этом же фильме Сырский рассказал подробно о том, как происходило контрнаступление нашей армии в Харьковской области в прошлом году.
- Началось оно 6 сентября 2022, переломило ход боевых действий и доказал эффективность Сил обороны нашего государства. По его результатам была освобождена почти вся оккупированная часть региона.
- Кроме того, генерал-полковник заявил, что оккупанты тогда проиграли битву, поскольку не успевали отслеживать динамику передвижения наших войск.