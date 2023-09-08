Из этого города дважды за 5 лет были вынуждены бежать гражданские. В 2017 году утром 23 марта жители Балаклеи очнулись от взрывов. Тогда в результате вражеской диверсии взорвался один из самых больших складов боеприпасов в Украине. Более 19 000 человек из Балаклеи и близлежащих сел тогда эвакуировали, 1 женщина погибла, еще 4 человека получили ранения. Сотни зданий были повреждены в результате детонации боеприпасов.

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Проходит 5 лет. Россия начинает полномасштабное вторжение, и после того, как мэр Купянска сдал оккупантам город, они продолжили продвижение, в частности в направлении Балаклеи. И людям снова пришлось бежать из охваченного огнем города.

Враг оккупировал Балаклею 2 марта 2022 года. В течение полугода город находился почти на линии фронта. В сентябре, в начале большого контрнаступления, Балаклею освободили украинские защитники.



Балаклея провела в оккупации полгода / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Город год приходит в себя со времен тех событий. О том, как живут Балаклея и близлежащие села сейчас – читайте в репортаже 24 Канала.

Балаклея: город цел физически, но разорван в душе

Дорога из Харькова в Балаклею занимает более часа. На въезде в город нас сразу же встречают стела и первые последствия войны – разрушенные здания. Правда, там была техника оккупантов и сами захватчики, и на этом месте их уничтожили ВСУ.



Въезд в Балаклею сейчас выглядит так / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Возле руин стоит несколько автобусов. На одном из них видна надпись, которую сделали оккупанты – "Army of Z". Интересно, почему они использовали ненавистный им английский для маркировки украденных у города автобусов?

Бывшее место базирования оккупантов в окрестностях Балаклеи / Фото 24 Канала

Многие просто не успели выехать из города, потому что события развивались слишком быстро. После оккупации жителям Балаклеи пришлось выживать в условиях боев – город был фактически на линии фронта.

Через месяц россияне оккупировали почти уничтоженный Изюм и близлежащие села. Линия фронта на несколько месяцев стала неизменной. Однако потом настал легендарный сентябрь 2022 года.



Центр города украшен бархатцами / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Контрнаступление, это не только обо всех тех хороших новостях, которых мы с вами ждем – обращениях военных, которые отчитываются президенту об освобождении того или иного села или города. Это и о боях. И о страхе. На оккупированной территории люди жили без света и связи, поэтому о наступлении ВСУ фактически никто не знал. Если в селах и городах, ставших тылом врага, о наступлении знали после его начала, то для жителей Балаклеи и близлежащих сел контрнаступление стало сюрпризом, сопровождавшийся боями.



Балаклея сейчас в сине-желтых цветах / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Сейчас жители Балаклеи вспоминают со страхом эти события и не очень хотят о них говорить. Только говорят, что приходилось жить в подвалах под звуки выстрелов и взрывов. Все, с кем мы общались, говорят одно и то же – было очень страшно, но чего-то конкретного никто вспомнить не может. То ли страх заблокировал воспоминания, то ли просто страшно вспоминать те времена. Что-то подсказывает, что второй вариант ближе к истине. Во всяком случае, люди имеют на это право, ведь война оставляет свои следы не только на зданиях, но и в душах.

Несмотря ни на что, город сейчас живет. В центре Балаклеи можно увидеть немало людей. Местные говорят, что многие жители вернулись почти сразу, как только город освободили.



В городе теперь много патриотических вывесок и граффити / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Первое, на что обращаешь внимание здесь, – невероятная тишина. Даже звук двигателей едущих по дороге машин кажется приглушенным. Люди, которые ходят по улицам, сидят в заведениях или разговаривают, делают это очень тихо – их не слышно. Они словно боятся нарушить тишину, заполняющую абсолютно все.



Разбитое здание в центре города / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

А в центре города над зданием мэрии развевается сине-желтый флаг. Флагов в городе очень много, однако именно над этим зданием он особенный – там его установили бойцы спецподразделения ГУР МО Kraken, которые 8 сентября записали видеообращение президенту с сообщением, что Балаклея освобождена.

Спецподразделение Kraken отчиталось об освобождении Балаклеи: как это было – видео

10 сентября после завершения зачистки в городе возле мэрии и памятника Шевченко торжественно подняли государственный флаг, что ознаменовало полное освобождение города и уверенность, что враг сюда не вернется.



На крыше мэрии год назад спецподразделение Kraken установило украинский флаг / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

В отделение полиции, в котором оккупанты в свое время обустроили застенки, попасть нам не удалось, поскольку наведались в Балаклею мы в воскресенье. Но что привлекло наше внимание – стенд возле участка. Там много сообщений о розыске пропавших без вести людей или подозреваемых в совершении преступлений. Среди всех этих людей красуются два военных преступника, ордер на арест которых выдали в Гааге – диктатор Владимир Путин и так называемая уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.



Балаклея разыскивает военных преступников / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Забегая наперед, следует отметить, что после Балаклеи мы посетили еще немало населенных пунктов Харьковщины. И по сравнению кажется, что Балаклее, если так можно сказать, повезло – город физически хоть и ранен, но не уничтожен. До сих пор многие здания стоят разрушенные, окна выбиты, а квартиры – выгоревшие. Но наблюдая за местными, можно сделать вывод, что души пострадали гораздо больше. У людей до сих пор нет ощущения безопасности, хотя прошел уже год. Очевидно, нужно гораздо больше времени, чтобы оправиться от этих событий.

Байрак: село, где время замерло

Вблизи Балаклеи расположено село Байрак – один из первых населенных пунктов, которые ВСУ освободили в пределах Харьковского контрнаступления. Фактически с этого места началась великая история. Однако историческим оно не выглядит, скорее, заброшенным.

Въехать в село очень сложно. Однако сколько бы домов мы ни прошли или проехали – никого из местных так и не увидели. Поэтому мы остановились на высоте вблизи Байрака. Там были вышкисвязи – одна уничтожена, другая – повреждена. Недалеко находятся 2 дома, без крыши и окон. А у домов разбросаны ящики от снарядов для "Тунгуски", которую здесь в свое время развернули россияне. И вся дорога усеяна обломками – их так много, что обойти практически невозможно.

Что оставили после себя россияне в Байраке / Фото 24 Канала

С этой высоты видна Балаклея. И слышно, когда в городе раздаются сирены о тревоге. Их здесь, к слову, достаточно много.

Фактически с этого места наши воины продвигались на Балаклею. Все усеяно обломками, а по сторонам дорог здесь предупреждающие знаки о минной опасности. Здесь, как и по всей деоккупированной территории, россияне оставили сотни, а то и тысячи мин.



Знаки, которые по всей области напоминают, что оставили после себя россияне / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Но время здесь как будто замерло. Остатки одной вышки лежат на земле, другая с повреждениями так и стоит. Места прилетов на дороге зарастают сорняками. И нигде ни души. Есть ли кто-то вообще в этом селе сейчас – мы так и не выяснили.

Волохов Яр: никто не знал, что наши идут

В село Волохов Яр, в 20 километрах от Балаклеи, оккупанты вошли в первые же дни войны. Почти никто из села не успел уехать. За "порядком" здесь следили боевики из Луганской области. Они сразу же запретили всем выходить на улицу под страхом расстрела и обошли все дома, чтобы конфисковать у местных телефонов.

Утром 24 февраля у нас уже здесь колонна техники ехала. Не дай Бог тебе выйти во двор или просто взглянуть на их технику. Все сидели тихо, не выходили из домов,

– говорит одна из местных жительниц.

Когда в село зашли оккупанты, многие решили искать путь спасения. 26 февраля автобус с жителями села пытался выехать на подконтрольную Украине территорию, однако его расстреляли оккупанты.

Но некоторым удалось выехать из села, хотя и в основном приходилось делать это через территорию террористов. Но теперь местные говорят – беда у всех общая, и у тех, кто остался, и у тех, кто уехал. Кто пережил оккупацию – сохранил свое имущество, хоть и ценой собственного покоя или даже здоровья или жизни. Кто уехал, по возвращении застал только голые стены домов – оккупанты, убегая, украли все, что могли.

Разбитый дом в центре Волохового Яра / Фото 24 Канала

Кто жил в центре села во время оккупации – тому было сложнее, потому что приходилось существовать фактически под полным наблюдением боевиков, которые обустроили штаб в местной школе на улице Мира. Символично, не правда ли?

Кто жил на окраинах села – тем было проще. Можно было и новостями какими-то обменяться в условиях полного отсутствия света и связи. Потому что люди в центре села жили, как в вакууме.

Сейчас местные вспоминают, что самым большим страхом тогда было заболеть, потому что все понимали, что лекарства не смогут достать нигде. Одна из женщин говорит, что если нужно было идти к оккупантам за лекарством, то было большим счастьем, если они давали 2 таблетки "Валерьянки", но точно ли это то, что поможет больному?

ВСУ вошли в село ночью. Люди, видевшие колонны техники со знаками "+", не могли понять, что происходит, потому что о наступлении никто из них не знал. Хотя накануне оккупанты пугали местных, что, как только придут ВСУ, то "забросают все подвалы гранатами".



Сейчас о тех событиях в селе напоминают заминированные поля и сожженная российская техника / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Одна из местных жительниц напоминает, что даже не думала, что это ВСУ. Пока не услышала украинский язык. Только тогда пришло осознание – наши пришли. Люди вспоминают, что в ту ночь, когда вошли ВСУ, в селе был настоящий праздник и люди не могли поверить в то, что ужасы оккупации позади.

Это был такой праздник, что мы вам даже не можем словами передать,

– говорит одна из местных.

Сразу же за военными в село заехал грузовик с хлебом, а через 2 дня в селе возобновили связь. Сейчас жители Волохового Яра, вспоминая те дни, говорят, что тогда им для счастья большего ничего и не нужно было – хлеб и связь.

Сейчас село приходит в себя. Школа, в которой размещались россияне, разрушена, а возле нее валяются остатки техники. В селе немало разрушенных домов, а полями разбросаны "лепестки", из-за которых уже не один житель села оказался в больнице. Однако люди не теряют оптимизма – говорят, что радуются тому, что живы, и говорят, что через год немного успокоились.



Школа на улице Мира, в которой когда-то были оккупанты / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Что можно сказать точно – любовь к родному дому и оптимизм людей не могут не поражать. Только опять же остаются вопросы – сколько нам нужно потратить время на восстановление городов и сел? И не только физического, но и душевного.