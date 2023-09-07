Пушек всегда будет много там, где есть приоритет для противника. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, добавив, что сегодня такими направлениями являются Бахмутский, Купянский и в целом весь восточный участок.
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Одна пушка уничтожает три вражеских
Враг понимает, что в приоритетных направлениях должно быть много артиллерии, потому что это основной инструмент. К тому же большинство ранений воины испытывают именно в результате артиллерийского огня.
"Что касается ювелирности работы – здесь преимущество за нами. Иногда у нас одна пушка может заставить замолчать три вражеских. Сейчас к нашему огневому воздействию добавились ударные типы БПЛА. С их помощью наше подразделение уничтожило самоходную пушку противника 2С3 и это только одно подразделение на коротком отрезке", – рассказал военнослужащий.
Командир роты 92 ОМБр рассказал, как уничтожают вражескую технику на Востоке: смотрите видео
Благодаря объединенному огневому влиянию артиллерии и средств БПЛА украинские военные наносят противнику мощное поражение. Им удается уничтожать вражеские пушки или повреждать их, чтобы выиграть время.
Работа продолжается и я благодарю всех украинцев, которые поддерживают Силы обороны. Благодаря вам в подразделениях появляются средства, которые помогают нам ликвидировать врага и заставлять их огневые средства молчать.
– подчеркнул Юрий Федоренко.
Ситуация на Востоке: что известно
- На передовой в Донецкой области побывал Президент Украины Владимир Зеленский, в частности глава государства поехал на Бахмутское направление, где сегодня идут ожесточенные бои. Зеленский пообщался с командирами и солдатами, заслушал доклад об оперативной обстановке, а также вручил награды воинам ВСУ.
- Украинские военные развивают успех на южном фланге Бахмута в селе Клещеевка. Населенный пункт фактически расположен в поле. С него пролегает дорога на Бахмут и Андреевку. Все это усложняет россиянам возможность содержания села.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отметил, что агрессор не оставляет плана выйти на границы Донбасса и Луганщины. С этой целью он продолжает заменять свои войска и взимать новые с территории России. Относительно Бахмутского направления Сырский сказал, что там продолжаются ожесточенные бои, а враг пытается удержать занимаемые позиции.