Пушек всегда будет много там, где есть приоритет для противника. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, добавив, что сегодня такими направлениями являются Бахмутский, Купянский и в целом весь восточный участок.

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Одна пушка уничтожает три вражеских

Враг понимает, что в приоритетных направлениях должно быть много артиллерии, потому что это основной инструмент. К тому же большинство ранений воины испытывают именно в результате артиллерийского огня.

"Что касается ювелирности работы – здесь преимущество за нами. Иногда у нас одна пушка может заставить замолчать три вражеских. Сейчас к нашему огневому воздействию добавились ударные типы БПЛА. С их помощью наше подразделение уничтожило самоходную пушку противника 2С3 и это только одно подразделение на коротком отрезке", – рассказал военнослужащий.

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Благодаря объединенному огневому влиянию артиллерии и средств БПЛА украинские военные наносят противнику мощное поражение. Им удается уничтожать вражеские пушки или повреждать их, чтобы выиграть время.

Работа продолжается и я благодарю всех украинцев, которые поддерживают Силы обороны. Благодаря вам в подразделениях появляются средства, которые помогают нам ликвидировать врага и заставлять их огневые средства молчать.

– подчеркнул Юрий Федоренко.

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