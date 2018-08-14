Генерал рассказал о скрытой оккупационной политике Венгрии

Бывший военный заявил, что политика Венгрии в отношении Закарпатья – это скрытая оккупация и может расцениваться как посягательство на суверенитет Украины.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан.

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По его словам, у Украины есть множество поводов волноваться о внешней политике своих европейских соседей. Надо учитывать также тот факт, что у многих стран ЕС есть конфликт интересов. Например, Германия одобряет откровенно политический проект "Северного потока-2". Лояльно к нему относятся также Франция, Норвегия. Основания для беспокойства есть и в отношении наших ближайших соседей – Венгрии, Румынии, Польши

Официальный Будапешт ввел должность министра по вопросам закарпатского региона, который будет заниматься вопросами развития Закарпатья, даже детских садов! Во-первых, это вмешательство во внутренние дела государства, во-вторых – посягательство на суверенитет и территориальную целостность, в-третьих – латентная, скрытая оккупация нашей территории,

– заявил Василий Богдан.

Это свидетельствует о том, что Украине необходимо укреплять свои границы не только на востоке, но и по всему периметру страны. "Есть исторические события, которые не дают покоя определенным имперским национал-шовинистическим элементам. Они мечтают о том, чтобы вернуть полякам Волынь, венграм Закарпатье, румынам – Бессарабию и тому подобное... Поведение Орбана дает все основания утверждать, что Венгрия выступает сателлитом Кремля относительно Украины", – добавил Богдан.

Генерал подчеркнул, что мы должны быть готовы защитить себя. Это не означает, что мы не должны развивать гуманитарные или торгово-экономические отношения с такими странами, но они уважают того, кто силен. Если мы будем обороноспособными, никто не позволит себе посягать на наш суверенитет и территориальную целостность, а мы вернем временно оккупированные Россией территории.