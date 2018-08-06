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Может ли Закарпатье повторить судьбу Донбасса

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Украине нужно взвешенно и вовремя реагировать на действия властей Венгрии
Украине нужно взвешенно и вовремя реагировать на действия властей Венгрии / Закарпатье онлайн

Размещение горно-пехотной бригады в Береговом – это не бряцание оружием перед Венгрией. Не надо ссориться с соседями – членами НАТО. Но усиление украинского влияния на украинской территории, которую все больше проблематизирует Будапешт, – правильный шаг.

Об этом 24 каналe рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов, комментируя введение Венгрией должности уполномоченного относительно Закарпатья.

Более подробно о ситуации на Закарпатье в материале: Украина vs Венгрия: почему Будапешт раздувает конфликт на Закарпатье?

Эксперт отмечает, что в ЕС давно уже указывают венгерским властям на то, что вопрос укрепления власти не соответствует европейским стандартам, даже стремлением самих венгров. И Украина должна тоже реагировать на действия властей Венгрии, особенно, когда она пытается вмешаться в наши внутренние дела. В частности, на заявления министра иностранных дел Петера Сийярто, который считает, что имеет право комментировать решение украинского Конституционного суда относительно отмены закона Кивалова-Колесниченко, который раскалывал украинцев.

Украине, говорит Дымов, не надо подставляться, стоит взвешенно подходить на этапе подготовки решений, консультироваться с меньшинствами. Но ничего подобного, как на востоке Украины, на Закарпатье не состоится.

Большой проблемы на Закарпатье мы не получим. Хотя надо отслеживать возможные провокации. Уже было два инцидента, устроенные польскими экстремистами из пророссийских организаций против венгров Закарпатья. Украина должна продолжать имплементацию языковой статьи закона об образовании. Одновременно надо проводить консультации, вести переговоры. И не стоит Венгрии рассчитывать на то, что свои внутренние вопросы она сможет решить за наш счет,
– отмечает Дымов.

Политолог добавляет: в Украине много фронтов, где мы ведем борьбу с российским агрессором или его марионетками, сателлитами и вассалами. В частности, есть проугорские силы, которые хотели бы вернуться к великой Венгрии и использовать события в Украине для своих реваншистских планов. Поэтому надо понимать риски реализации пропутинских планов в Украине.

Валерий Дымов также отмечает: венгры Закарпатья стали заложниками пренебрежения Украиной долга защитить права национальных меньшинств.

Напомним, Венгрия создала пост министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области. Новый венгерский чиновник Иштван Грежа отрицал любые намеки на продвижение сепаратизма на Закарпатье, отметив, что венгерское правительство стремится исключительно к диалогу.

В Министерстве обороны Украины заявили, что намерены разместить батальон горно-штурмовой бригады в городе Берегово Закарпатской области возле границы с Венгрией.

Ранее Венгрия заявила, что требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и внести изменения в него. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Венгрия Война на Донбассе Реформа образования
Источник: 24 канал
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