Генерал розповів про приховану окупаційну політику Угорщини

Колишній військовий заявив, що політика Угорщини щодо Закарпаття – це прихована окупація та може розцінюватися як посягання на суверенітет України.

Про це виданню "Апостроф" розповів генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан.

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За його словами, в України є безліч приводів хвилюватися про зовнішню політику своїх європейських сусідів.Треба враховувати також той факт, що у багатьох країн ЄС є конфлікт інтересів. Наприклад, Німеччина схвалює відверто політичний проект "Північного потоку-2" Лояльно ставляться до нього також Франція, Норвегія. Підстави для занепокоєння є і щодо наших найближчих сусідів – Угорщини, Румунії, Польщі

Офіційний Будапешт ввів посаду міністра з питань закарпатського регіону, який буде займатися питаннями розвитку Закарпаття, навіть дитячих садків! По-перше, це втручання у внутрішні справи держави, по-друге – посягання на суверенітет і територіальну цілісність, по-третє – латентна, прихована окупація нашій території,

– заявив Василь Богдан.

Це свідчить про те, що Україні необхідно зміцнювати свої кордони не тільки на сході, а й по всьому периметру країни. "Є історичні події, які не дають спокою певним імперським націонал-шовіністичним елементам. Вони мріють про те, щоб повернути полякам Волинь, угорцям Закарпаття, румунам – Бессарабію і тому подібне... Поведінка Орбана дає всі підстави стверджувати, що Угорщина виступає сателітом Кремля щодо України", – додав Богдан.

Генерал наголосив, що ми повинні бути готові захистити себе. Це не означає, що ми не повинні розвивати гуманітарні чи торгово-економічні відносини з такими країнами, але вони поважають того, хто сильний. Якщо ми будемо обороноздатними, ніхто не дозволить собі зазіхати на наш суверенітет і територіальну цілісність, а ми повернемо тимчасово окуповані Росією території.